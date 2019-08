Tragödie in weltberühmten Londoner Museum: Junge (6) aus dem zehnten Stock geworfen 

Nachdem wir ja nun seit Jahr(zehnt)en mit Nachrichten aus aller Welt rundumversorgt werden, kann es nicht an der steigenden Informationsdichte liegen. Ich glaube aber nicht, daß wirklich SO VIEL MEHR passiert, sondern daß wir, bewußt oder unbewußt, auch in diesem Punkt unserer Interessen- oder Neugierblase folgen und v.a. solche Artikel anklicken bzw. lesen. Wie oft lesen wir denn bewußt Artikel, die von positiven Ereignissen berichten, aber eben deutlich weniger spektakulär sind? Für mich muß ich zugeben: zu selten. Wird es mir zuviel, schließe ich einfach mal das Merkur-Fenster, schon ist die Welt ein deutlich friedlicherer Ort. Schließlich liegen weder El Paso noch Dayton oder London n meinem Landkreis.

was ist nur mit den Menschen auf der Welt los? Was alles frei rum läuft ist echt der absolute Wahnsinn.Jeder in einem Psychischen Ausnahmezustand bringt wahllos Menschen um oder verletzt sie absichtlich. Ich trete nicht eher an die Bahnsteigkante bis der Zug steht. Abstand mindestens 5 Meter. Ich habe kein Interesse daran wegen so vielen Irren die rum laufen mein Leben zu lassen. Und nein, sowas gab es früher definitiv nicht. Ich bin der Ansicht, dass solche Leute nicht frei rum laufen sollten. Unsere deutschen Gesetze sind derart lasch. Sie schützen oftmals die Täter als deren Opfer. Wer einen anderen Menschen verletzt, tötet oder vergewaltigt sollte einfach nicht mehr Teil dieser Gesellschaft sein dürfen. Die Floskel von der zweiten Chance ist eine Farce. Ein Mensch stirbt durch die Hand eines anderen und wir gewähren so einer Person eine zweite Chance. Mit welchem Recht?