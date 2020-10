Lotto am Mittwoch, 28.10.: Knacken Sie mit den richtigen Zahlen den Jackpot?

Am Mittwoch werden im Lotto wieder die neuen Zahlen gezogen. Bei der vergangenen Ziehung wurde der Jackpot nicht geknackt. Vielleicht wartet am 28.10. also der Millionen-Gewinn auf Sie.

Lüdenscheid - Am Mittwoch, 28.10., um 18.25 Uhr werden die neuen Zahlen im Lotto* gezogen. An den beiden vorherigen Spieltagen wurde der Jackpot nicht geknackt, also liegt Ihr Glück vielleicht in der neuen Ziehung.

Die Gewinnchancen im Lotto am Mittwoch liegen bei 1 zu 140 Millionen. Erlaubt ist die Teilnahme am Lotto ab einem Alter von 18 Jahren. Die neuen Zahlen gibt es am Mittwoch um 18.25 Uhr. Aktuell sind 13 Millionen Euro im Jackpot.