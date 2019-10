Lotto am Mittwoch: Mega-Jackpot geknackt - das sind die Gewinnzahlen

An diesem Mittwoch haben Lotto-Spieler bessere Chancen auf einen Gewinn. Denn für den Sieben-Millionen-Jackpot im Spiel 77 müssen nicht zwingend alle Endziffern richtig getippt werden.

Update vom 9.10.2019: Lotto am Mittwoch vom 09.10.2019: Das sind die aktuellen Lottozahlen Lottozahlen (Spiel 6 aus 49): 2 12 22 32 40 45

Superzahl: 8

Spiel 77: 300296

Super 6: 7687431

Erstmeldung:

Koblenz - Am Mittwoch gibt es garantiert einen Geldsegen für einen oder mehrere Lotto-Spieler. Nachdem der Jackpot der Zusatz-Lotterie Spiel 77 am Samstag, 5. Oktober, zum zwölften Mal in Folge nicht geknackt wurde, wird er am kommenden Mittwoch garantiert ausgeschüttet.

„Die garantierte Ausschüttung gibt es immer dann, wenn in zwölf aufeinander folgenden Ziehungen der Spiel 77-Jackpot nicht geknackt werden konnte. Er muss auf jeden Fall in der 13. Ziehung geleert werden“, erklärt Jürgen Häfner, Geschäftsführer der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH und der derzeit federführende Blockpartner des Deutschen Lotto- und Totoblocks.

Für die Mittwochs-Ziehung sind mehrere Szenarien möglich. Gibt es einen oder mehrere Gewinner in der 1. Gewinnklasse (7 richtige Endziffern), wird der Betrag regulär ausgezahlt. Sollte kein Spieler die sieben Endziffern richtig getippt haben, wird der Jackpot der Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) zugeordnet und dort ausgeschüttet. Bleibt diese auch unbesetzt, erhält die nächst niedrigere Gewinnklasse den Jackpot (5 richtige Endziffern) und so weiter.

Lotto: Chancen für Spieler am Mittwoch scheinen bestens

Theoretisch wäre es also - zwar relativ unwahrscheinlich - aber möglich, dass Lottospieler mit nur einer richtigen Endziffer gewinnen und den Jackpot unter sich aufteilen.

Für die Ziehung am Mittwoch haben Lottospieler also gute Chancen auf einen Gewinn, da nicht zwingend alle sieben Endziffern richtig getippt werden müssen, um den Jackpot zu knacken.

