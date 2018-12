Lotto am Mittwoch vom 26.12.2018: So sehen Sie die Ziehung der Lottozahlen am Mittwoch im Live-Stream

Lotto am Mittwoch vom 26. Dezember 2018: Hier finden Sie heute die aktuellen Lottozahlen vom Mittwoch. 10 Millionen Euro liegen im Jackpot.

Die Ziehung der Lottozahlen findet jeden Mittwoch um 18.25 Uhr statt.

Hier finden Sie nach der Ziehung immer die aktuellen Gewinnzahlen.



In einem Stream können Sie die Ziehung heute live verfolgen.

Im TV gibt das ZDF die aktuellen Lottozahlen um 18:54 Uhr vor den heute-Nachrichten bekannt.

Lotto am Mittwoch: Das sind die aktuellen Lottozahlen vom 26.12.2018

Lottozahlen (Spiel 6 aus 49):

Superzahl:

Spiel 77:

Super 6:

(Alle Angaben sind ohne Gewähr)

Lotto am Mittwoch: Wie hoch ist der Jackpot am 26. Dezember 2018?

Bei der Ziehung von 6 aus 49 am Mittwoch, 26.12.2018, gibt es 10 Millionen Euro zu gewinnen. Allerdings erhält diese Summe natürlich nur, wer die sechs Richtigen UND die passende Superzahl getippt hat.

Aber wer diesen Jackpot heute knackt hat ziemlich ausgesorgt und kann morgen schon dem Chef die Kündigung auf den Schreibtisch legen. Theoretisch jedenfalls. Eine Umfrage von Marktagent.com (vom 4. Quartal 2016 im Auftrag von Xing) hat nämlich gezeigt, dass nur wenige Deutsche kündigen würden, wenn sie im Lotto eine große Summe abräumen würden. Nur 18 Prozent (also nicht mal jeder Fünfte) würde bei plötzlichem Reichtum sofort aufhören zu arbeiten.

Offensichtlich macht einem Fünftel (20 Prozent) aller Deutschen ihre Arbeit so viel Spaß, dass sie auch im Falle eines Lottogewinns genau so weiterarbeiten würden wie bisher. Die übrigen Befragten würden ihre Stundenzahl reduzieren oder sich eine neue Arbeitsstelle suchen.

Lotto am Mittwoch: Wird die Ziehung der Lottozahlen heute live im TV übertragen?

Die Gewinnzahlen von Lotto am Mittwoch werden wie jede Woche im ZDF bekanntgegeben. Allerdings nicht live - das ZDF gibt die aktuellen Lottozahlen um 18:54 Uhr vor den heute-Nachrichten bekannt. Die Ziehung erfolgt schon eine halbe Stunde früher.

Schon seit Jahren hat das ZDF die Live-Ausstrahlung von Lotto am Mittwoch abgeschafft. Früher war die Ziehung der Lottozahlen (mit Ziehung A und Ziehung B) immer eine Sendung mit guten Einschaltquoten. Da nutzte das ZDF das Interesse an der Lotto am Mittwoch auch, um eigene TV-Formate (wie eine Aerobic-Sendung) zu bewerben.

Lotto am Mittwoch: So sehen Sie die Ziehung der Lottozahlen heute im Live-Stream

Jahrzehnte verfolgte Deutschland die Ziehung der Lottozahlen am Mittwoch live im ZDF. Seit dem 3. Juli 2013 werden die Ziehungen am Samstag und am Mittwoch ausschließlich per Live-Stream im Internet ausgestrahlt. Gezogen werden die Zahlen in einem Studio des Saarländischen Rundfunks (SR) in Saarbrücken.

Miriam Hannah moderiert die Ziehung der Lottozahlen im Wechsel mit Chris Fleischhauer. Der offen homosexuelle Moderator ist übrigens die erste männliche "Lottofee" Deutschlands. Der Live-Stream mit der Ziehung der Lottozahlen beginnt am heutigen Mittwoch, 26.12.2018, um 18.25 Uhr.

Nach der Ziehung der aktuellen Lottozahlen findet man die Gewinnzahlen auch im ZDFtext (Seite 557). Ab 19.00 Uhr ist das Video mit der Ziehung der aktuellen Lottozahlen auf dem Youtube-Kanal „Lotto24“ zu sehen.

Lotto am Mittwoch: Wo kann ich heute Lotto 6 aus 49 online spielen?

Bei allen großen Lottoanbietern können sie für die Mittwochs-Ziehung Lotto 6 aus 49 online spielen. Unter anderem bei Lotto.de, dem Informationsangebot der im Deutschen Lotto- und Totoblock zusammengeschlossenen Landeslotteriegesellschaften.

Auf der Seite von Lotto.de können Sie Lotto 6aus49 für die Ziehung am Mittwoch online spielen (Partnerlink).

Die Spielteilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich.

Glücksspiel kann süchtig machen. Infos gibt es unter der kostenlosen Hotline 0800 137 27 00 oder bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter www.bzga.de.

Lotto am Mittwoch: Wie spiele ich heute Lotto 6 aus 49?

Sie dürfen auf dem Spielschein sechs Zahlen zwischen 1 und 49 ankreuzen.

Entweder füllen Sie sechs Zahlen ihrer Wahl nach persönlichen Vorlieben (Glückszahlen, Geburtstage, etc.) selbst aus.

Oder sie lassen sich per Quicktipp sechs zufällige Zahlen generieren.

Die Superzahl (eine Zahl zwischen 0 und 9) ist auf dem klassischen Spielschein bereits aufgedruckt.

Online kann die Superzahl mit einem Klick geändert werden.

In diesem Video finden Sie eine genaue Anleitung, wie Sie Lotto 6aus49 für die Ziehung am Mittwoch spielen können.

LOTTO 6aus49 spielen – einfach erklärt!

Wie lange kann ich jeden Mittwoch vor der Ziehung online Lotto 6 aus 49 spielen?

Das hängt davon ab, in welchem Bundesland Sie wohnen. In den meisten Ländern können Sie Ihren Tipp bis 18.00 Uhr abgeben, nur in Hamburg und Nordrhein-Westfalen ist bereits um 17.59 Uhr Schluss.

Hier finden Sie eine Übersicht, wie lange sie in welchem Bundesland an jedem Mittwoch Lotto 6aus49 spielen können - egal ob online oder bei einer Annahmestelle. Wichtig: Zwischen den Lotto-Annahmestellen kann es Unterschiede geben. Die Abgabetermine sind nicht einheitlich festgelegt.

Bundesland Annahmeschluss für Lotto 6 aus 49 am Mittwoch Baden-Württemberg 18:00 Uhr Bayern 18:00 Uhr Berlin 18:00 Uhr Brandenburg 18:00 Uhr Bremen 18:00 Uhr Hamburg 17:59 Uhr Hessen 18:00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18:00 Uhr Niedersachsen 18:00 Uhr Nordrhein-Westfalen 17:59 Uhr Rheinland-Pfalz 18:00 Uhr Saarland 18:00 Uhr Sachsen 18:00 Uhr Sachsen-Anhalt 18:00 Uhr Schleswig-Holstein 18:00 Uhr Thüringen 18:00 Uhr

Lotto am Mittwoch: Wie hoch ist heute meine Chance auf sechs Richtige?

Wer einen Lottogewinn in seine langfristige Finanzplanung einkalkuliert, ist entweder unsäglich naiv oder ein Fall für den Psychiater.Die Chance, alle Gewinnzahlen beim „Lotto am Mittwoch“ richtig anzukreuzen, liegt bei gerade einmal 1:139 Millionen. Aber: Sollte am Mittwoch kein Lottospieler die sechs Richtigen mit Zusatzzahl knacken, wird der Jackpot unter allen Tippern mit 6 Richtigen verteilt. In diesem Fall liegt die Gewinnchance bei 1:134 Millionen. Sollten die ersten beiden Gewinnklassen unbesetzt bleiben, kann man den Jackpot auch mit fünf Richtigen plus Superzahl holen. Die Chance liegt in diesem Fall bei 1:542.008.

Die Übersicht über alle Gewinnchancen gibt es bei lottozahlenonline.de.

Gewinnklasse Treffer Gewinnchance 1 6 Richtige + Superzahl 1:139.838.160 2 6 Richtige 1:13.983.816 3 5 Richtige + Superzahl 1:542.008 4 5 Richtige 1:54.201 5 4 Richtige + Superzahl 1:10.324 6 4 Richtige 1:1.032 7 3 Richtige + Superzahl 1:567 8 3 Richtige 1:57 9 2 Richtige + Superzahl 1:76

Spiel 6 aus 49: Welche Lottozahlen wurden bislang am häufigsten gezogen?

Wie oft wurde welche Lottozahl beim Spiel 6 aus 49 bereits gezogen? Den Überblick bietet die Statistik bei Lotto.de. Demnach waren die sechs Zahlen, die bislang am häufigsten gezogen wurden: 6, 26, 38, 33, 31, 41. Die sechs Zahlen, die bislang am seltensten gezogen wurden sind: 45, 21, 20, 46, 44 und 30.

Im 6 aus 49 Histogramm kann jeder Spieler überprüfen, wie oft seine persönliche Glückszahl in den vergangenen Jahren gezogen wurde. Auf der Seite kann man auch seine 6 persönlichen Glückszahlen eingeben und überprüfen, ob diese schon einmal in dieser Kombination gezogen wurden.

Lotto am Mittwoch: Was kostet die Teilnahme?

Der Spieleinsatz für einen Tipp (Kästchen) beim Lotto 6 aus 49 beträgt 1 Euro zzgl. einer Bearbeitungsgebühr pro Spielschein. In Verbindung mit dem Spiel 6 aus 49 kann man außerdem an den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 sowie an der Glücksspirale teilnehmen. Der Spieleinsatz für die Zusatzlotterien beträgt 2,50 Euro beim Spiel 77 und 1,25 Euro für eine Teilnahme bei Super 6. Die Teilnahme an der Glücksspirale kostet 5,00 Euro.

Diese Zahlen ankreuzen: So knacken Sie den Lotto-Jackpot

Ziehung der Lottozahlen: Die größten Pannen

Die wohl größte Lotto-Panne passierte am 3. April 2013 beim Mittwochslotto im ZDF. „Kugeln und Geräte sind wie immer geprüft“, sagte Lottofee Heike Maurer bei der Live-Übertragung. Auf ihr Startsignal fielen die Kugeln in die Losmaschine. Eigentlich wie immer, doch diesmal blieben zwei Kugeln in ihrer Verankerung stecken. Die Auslosung wurde 22 Minuten nach der Ausstrahlung im ZDF für ungültig erklärt und wiederholt.

Im Februar 1999 zerbrach das Glück buchstäblich vor laufender Kamera. Beim letztmaligen Mischen für die Lotterie Spiel 77 fiel die Kugel mit der Nummer sechs auseinander. Die Ziehung wurde wiederholt, die Aufregung war riesig, die Zuschauer reklamierten beim Sender. „Die Geschichte stand danach sogar in Indonesien in der Zeitung“, erinnert sich ARD-Lottofee Franziska Reichenbacher.

Lesen Sie auch: Lotto-Millionen seit einem Jahr nicht abgeholt - darum sollte sich der Gewinner beeilen

+ Richtig viel Geld zu gewinnen gibt es jeden Mittwoch bei Lotto. © dpa

Keine Panne, aber durchaus kurios verliefen die Ziehungen am 10. April 1999 und am 30. Juli 2014. Damals purzelten die Zahlen 2, 3, 4, 5, 6, 26 sowie die Zahlen 9, 10, 11, 12, 13 und 37 als die sechs Richtigen aus der Trommel. Eine Reihung mit fünf aufeinanderfolgenden Zahlen gab es seither in der Lottogeschichte nie wieder. Für die Tipper ist das wohl auch besser.

Denn: Außergewöhnlich viele Spieler setzen auf Reihungen. Die Ausschüttungsssumme wird aber auf die Zahl der Sieger aufgeteilt, so dass der Gewinnanteil jedes Einzelnen schrumpft. Bei der Auslosung 1999 bekamen 38.008 Sieger für ihre fünf Richtigen nur je 379,90 Mark. Bei normalen Auslosungen wären es bis zu 10.000 Mark gewesen.

