Lotto am Samstag vom 16.02.2019: Ziehung der Lottozahlen heute live im TV und Livestream

Na ja. In letzter Zeit haben einige aus Hessen den Hauptgewinn gemacht..

Lotto warum eigentlich? Ich finde es gewinnt eh immer einer aus BW oder NRW....... Zumindest der Zentralrechner weiß vor der Ziehung genau wann und wo welche Kombinationen gespielt wurden..... :-) Nun ab und an gewinnt mal ein Sterblicher, in irgend einem Lottoladen in einem Einkaufszentrum wo der Lottoumsatz stark zurückgegangen ist,einen 3 er oder 4 er.......das spricht sich dann rum und zur nächsten Ziehung stimmt der Umsatz wieder........... NOCH FRAGEN???? Ein Schelm wer böses dabei denkt.....ein Phantast wer heute noch Lotto spielt. Guten Abend