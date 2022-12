Lottogewinner erfüllt sich überraschenden Wunsch: „so teuer ist es heutzutage“

Von: Ines Baur

Lotto, Toto, Lotterie - einmal nur den Jackpot knacken. Doch was stellt man mit dem Gewinn an? (Symbolbild) © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Cyril und seine Frau Maria haben zusammen über 500.000 Pfund gewonnen. Sie leisten sich Flitterwochen und Butter. Eine andere Gewinnerin der Tippgemeinschaft freut sich auf das Gesicht ihres Bankdirektors.

Mablethorpe – Cyril Hellewell und seine Frau Maria wohnen in der kleinen Küstenstadt Mablethorpe der englischen Grafschaft Lincolnshire. Die beiden gehören zu einer Tipp-Gemeinschaft, die bei der Postcode-Lottery gewonnen hat. Ein Jackpot in Höhe von 7,9 Millionen Pfund, rund neun Millionen Euro, wurde unter den Gewinnerinnen und Gewinnern geteilt, berichtet cambridge-news.co.uk.

Lotto-Gewinner – darum will er sich Butter kaufen

„Es ist ein Wunder“, sagt der 56-jährige Cyril. Letztes Jahr hätte er den Bund der Ehe geschlossen. Er und Maria haben beide getippt und zusammen 526.666 Pfund – umgerechnet über 600.000 Euro gewonnen. Jetzt freut er sich, dank des Lotto-Gewinns endliche seine Flitterwochen antreten zu können. Das Paar hätte schon immer nach Ägypten reisen wollen. Nun könne ihr Traum Wirklichkeit werden. Doch bevor er flittern geht, wolle er sich noch was ganz anderes kaufen. „Als Erstes werde ich etwas Lurpak (Butter) für den Kühlschrank besorgen, so teuer ist es heutzutage. Ich kann jetzt mindestens 10 Packungen kaufen.“

Lotto-Gewinnerin möchte das Gesicht ihres Bankberaters sehen

Eine andere glückliche Gewinnerin ist Beverley White. Die 82-jährige ist Urgroßmutter von 14 Enkeln und Urenkeln. Sie und ihr Mann Michael, 81, hatten auch zwei Lose und gewannen über eine halbe Million Pfund. Beverley, die über 30 Jahre lang als Krankenschwester gearbeitet hat, hätte nie gedacht, dass ihr das einmal passieren würde. „Ich würde gerne das Gesicht meines Bankmanagers sehen, wenn das Geld auf meinem Konto eingeht“, sagt sie. „Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Geld verdient, und ich habe gearbeitet, seit ich 15 war, bis ich in Rente ging.“ Mit dem Geld könnte sie den beiden Kindern, Enkeln und Urenkeln helfen. „Es wird ein unvergessliches Weihnachtsfest werden.“

Anmerkung der Redaktion: Glücksspiel kann süchtig machen. Wer meint, an Spielsucht erkrankt zu sein oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Etwa bei der Bundeszentrale für ganzheitliche Aufklärung.