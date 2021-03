Englisches Pärchen knackt 200-Millionen-Euro-Jackpot im Lotto - aber geht komplett leer aus

Über 200 Millionen Euro haben sie im Lotto gewonnen - das dachte ein Pärchen aus England für ein paar Minuten. Dann folgte die bittere Überraschung.

München - Sieben Richtige im Lotto*, und 208 Millionen Euro im Jackpot - kling wie ein Traum, der nur für die wenigsten wahr wird. Für zwei junge Engländer wurde das Unmögliche - fast - möglich. Aber eben nur fast. Sie haben gespielt, sie haben richtig getippt - und doch gehen sie am Ende komplett leer aus. Wieso?

Ein junges Pärchen aus Hertforshire in England hatte sich schon Anfang Februar seine Lieblingszahlen herausgepickt. Woche für Woche probierten sie es mit ihren Zahlen*, bis bei der Ziehung am letzten Freitag (26. Februar) sage und schreibe 208 Millionen Euro im Jackpot von Euromillions (nicht zu verwechseln mit Eurojackpot*) waren. Einen besseren Zeitpunkt um zu gewinnen, gibt es wohl kaum!

In der Gewinnspiel-App steht „Spiel gewonnen“

Tatsächlich schien der große Moment gekommen zu sein: Rachel Kennedy (19) öffnete ihre Gewinnspiel-App und sah bei ihren Nummern 6, 12, 22, 29, 33, 6 und 11: „Spiel gewonnen“. Sie hatte mit ihrem Freund Liam (21) offenbar genau die richtigen Zahlen ausgewählt. Sie erzählte es sofort ihrem Liebsten und ihrer Mutter - sie konnten ihr Glück kaum fassen.

Sofort nahm sie das Telefon und rief bei Euromillions an. Wie geht es nun weiter? Wie kommt sie an ihren Gewinn? Noch immer war sie ganz aufgeregt. „Als ich dort anrief, dachte ich wirklich, meine Zahlen hätten die Millionen geknackt“, so Kennedy zu The Sun.

Doch bald schon stellte sich heraus, dass sie gar nichts bekommt. Die Verantwortlichen erklärten ihr, dass ihre Zahlen zwar richtig waren - aber auf ihrem Konto nicht genug Geld war, um überhaupt teilzunehmen. Sie hatte vergessen, ihr Ticket zu bezahlen. Obwohl sie die automatische Teilnahme aktiviert hatte, war dies ohne genug Geld nicht möglich.

Freund plant schon das Traumhaus - dann folgt der Schock

Die Wirtschaftsstudentin der Uni Brighton nahm die Schocknachricht gefasst auf, im Gegensatz zu ihrem Freund. „Ich war überglücklich, als ich dachte, ich hätte gewonnen. Als ich die Wahrheit erfuhr, war Liam aber bestürzter als ich“, erzählte sie. Er war schon dabei, sich ihr Traumhaus auszumalen.

Was der einen Pech ist, ist zu eines anderen Glück geworden. Ein Schweizer setzte auf die gleichen Zahlen und muss seinen riesigen Gewinn nun nicht teilen. Rachel Kennedy und ihr Freund Liam wollen weiterspielen - mit neuen Zahlen, wie auch die Fuldaer Zeitung* schreibt und hoffentlich mit genug Geld auf dem Spielkonto. *Merkur.de und fuldaerzeitung.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA.