Frau gibt nach Lotto-Gewinn massig Geld für 40 Mal das gleiche Event aus

Von: Myriam Kautz

Eine Frau verjubelt Teile ihres Lottogewinns für ein verrücktes Hobby. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Dank des Lottogewinns ihres Mannes geht eine Frau einem kostspieliges Hobby nach. Ganze 40 Mal besucht sie das gleiche Event eines berühmten Stars.

Teesside – Einmal den Lotto Jackpot gewinnen: Das ist der sehnsüchtige Traum von Millionen von Menschen, die jeden Monat eine nicht unbeträchtliche Summe in Lottoscheine stecken, in der Hoffnung auf den großen Geldsegen.

Für Mark Brudenell aus Teesside (Großbritannien) ist dieser Traum im Februar 1997 wahr geworden. Eine Millionen Pfund hat er im Lotto gewonnen. Wofür ein Teil dieses Gewinns ausgegeben wird, war seiner Frau Cheryl schnell klar.

Lotto: Frau finanziert verrücktes Hobby mit Lottogewinn

Die zweifache Mutter ist ein riesiger Robbie Williams Fan, berichtet der Mirror. Mindestens 40 Konzerte in ganz Europa hat sie bereits besucht. Stundenlang stand sie mit zwei Freundinnen schon in aller Herrgottsfrühe in Konzertschlangen, um ihrem Star ganz nah zu sein. Für ein Meet and Greet in Las Vegas gab sie sogar stolze 1000 Pfund aus. Wie viel ihr verrücktes Hobby sie insgesamt gekostet hat, weiß ihr Mann zu berichten: „Mit all den Hotels, Flügen, Zusammentreffen, T-Shirts und all den Erinnerungsstücken haben wir wahrscheinlich mehr als 50.000 Pfund ausgegeben.“ Zu den Erinnerungsstücken zählt unter anderem eine Platinplatte des berühmten Sängers.

Sänger Robbie Williams hat viele leidenschaftliche Fans. © Georg Wendt/dpa

Bodenständig trotz Lottogewinn

In Geldsorgen bringt die beiden das kostspielige Hobby aber nicht. Fünf Jahre nach dem Gewinn gründete Mark eine eigene, inzwischen sehr erfolgreiche, Firma. „Ich war 32, als ich gewonnen habe und konnte mir nicht vorstellen, für den Rest meines Lebens nichts mehr zu machen.“ Aber auch Mark hat sich ein neues Hobby gesucht. „Ich habe mein Golf-Hobby. Ich habe Unterricht genommen, die besten Schläger gekauft und spiele jetzt mit Handicap 12. Bevor ich gewonnen habe, konnte ich mir das nicht leisten.“

Das Paar ist trotz des plötzlichen Reichtums vor 25 Jahren bis heute am Boden geblieben und unterstützt lokale Hilfsorganisationen, unter anderem ein Kinderhospiz. (myk)

Glücksspiele können süchtig machen. Betroffene finden Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.