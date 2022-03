Lotto-Freunde knacken Jackpot - dann trinken beide fassungslos einen Tee

Von: Martina Lippl

Teilen

Erst mal eine Tasse Tee trinken - Zwei britische Lotto-Freunde müssen ihren Gewinn-Schock erstmal sacken lassen (Symbolfoto). © Grafvision/imago

Zwei Freunde dachten, sie haben einen echten Glückstreffer beim Lotto. Beim zweiten Blick auf das Los beginnt eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Wenn zwei Menschen gemeinsam Lotto spielen, schweißt das bestimmt einige zusammen. Vor allem bei einem Gewinn ist die Freude doppelt so groß. Natürlich kommt es doch ein bisschen auf die Summe, um sich vielleicht einen kleinen Traum zu erfüllen. Zwei Lotto-Spieler aus Großbritannien können wohl ein Lied davon singen. Eine Krankenpflegerin (60) und ein pensionierter Bauarbeiter (67) haben sich ein Los einer britischen Lotterie geteilt. Die Ziehung der Gewinnzahlen verfolgten die beiden gemeinsam, wie das britische Boulevardblatt The Sun berichtet. Marion stand demnach im Wohnzimmer und rief die Ziffern auf ihrem Ticket zu Michael in der Küche durch. An seinem Computer glich er die Zahlen ab.

Lotto-Freunde: nach Gewinn folgt der Schock

Fünfmal schrie Michael dann ein „Ja“. Fünf Hauptzahlen auf dem Los stimmten überein. Fortuna war den beiden hold. Die Krankenschwester dachte, sie hätten 1.000 britische Pfund gewonnen. Doch dann folgte ein Ruf aus der Küche: „Kannst Du bitte mal herkommen?“

Lotto-Los: Freunde gewinnen auf den zweiten Blick Millionen-Jackpot

Neben der fünf Hauptzahlen stimmte auch die Bonuszahl überein! Die beiden Lotto-Freunde stellten fest, dass sie 1 Million Pfund gewonnen hatten - umgerechnet mehr als 1,8 Millionen Euro. Immer wieder gingen die beiden die Zahlen durch. „Es ist eine Million, es ist eine Million.“ Die beiden sind tatsächlich eine Million Pfund reicher.

Der Jackpot für die beiden Glückspilze unbegreiflich. „Ich bin eine große Teetrinkerin, also tranken wir eine Tasse Tee und saßen in fassungsloser Stille da, während wir versuchten zu verarbeiten, was gerade passiert war“, erzählte die Krankenschwester der The Sun. Besonders aufreibend: Da es bei der Ziehung schon spät am Abend war, musste sie bis zum nächsten Tag warten, um ihren Sieg zu bestätigen. Den Lottoschein habe sie wie einen Schatz aufbewahrt, bis das Scheck mit ihren Namen überreicht wurden.

Krankenschwester Marion will weiterhin in ihrem Job arbeiten, auch wenn der in letzter Zeit wegen Covid etwas schwierig gewesen sei. Etwas Besonderes, was sie an diesen unglaublichen Gewinn erinnert, möchte sie sich trotzdem gönnen. Vielleicht ein kleines Schmuckstück. Ihr Freund Michael überlegt sich nach 41 Jahren wieder ein Auto anzuschaffen. (ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Einmal einen Jackpot knacken - ja, das wärs. Ein Lotto-Spieler aus NRW hat Anfang des Jahres 7,5 Millionen Euro! Wie er auf die Gewinnzahlen kam, ist verrückt. Viele Lotto-Spieler hoffen auf das große Glück. Eine Statistik zeigt nun, welche Sternzeichen die besten Chancen auf einen Gewinn haben - und welche nicht.

Hinweis der Redaktion: Glücksspiele können auch zur Sucht führen. Da es schwierig bis unmöglich ist, das eigene Spielverhalten zu analysieren, gibt es hierfür auf der Website check-dein-spiel.de einen Test. Betroffene von Glücksspielsucht finden bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA) Hilfe. Infos gibt es unter der kostenlosen Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de.