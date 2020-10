Lotto-Spieler räumt kräftig ab – Aber im Jackpot warten jetzt 7 Millionen Euro

Bei der Lotto-Ziehung am Samstag (17.10.2020) hat ein Spieler aus Niedersachsen im Spiel 6aus49 groß abgeräumt. Eine weitere hohe Summe wartet noch auf ihren Gewinner.

Aurich – Bei der Samstags-Ziehung (17.10.2020) von Lotto 6aus49 hat ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Aurich in Niedersachsen großes Glück gehabt. Mit sechs Richtigen erzielte der Teilnehmer einen Gewinn in der Gewinnklasse 2 und darf sich nun über 892.776,70 Euro freuen. Da der Jackpot von Lotto 6aus49 nicht geknackt wurde, steigt dieser am Mittwoch (21.10.2020) auf circa sieben Millionen Euro an.

Lotto: Gewinner der Glücksspirale ist noch unbekannt

Darüber hinaus hat sich am Samstag (17.10.2020) für einen noch unbekannten Spielteilnehmer die „Glücksspirale“ in die richtige Richtung gedreht: Die sechsstellige Gewinnzahl der Endziffernlotterie stimmte mit seiner Losnummer überein und führte zu einem Gewinn in der Gewinnklasse 6, sodass er sich nun über 100.000 Euro freuen kann.

Seinen Spielschein mit zwölf getippten Feldern Lotto 6aus49 sowie der Teilnahme an den Zusatzlotterien Super 6, Spiel 77 und der Glücksspirale gab er in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen in der Region Hannover ab.

Lotto 6aus49 ist ein beliebtes Glücksspiel in Deutschland

In Deutschland gehört Lotto zu den beliebtesten Glücksspielen. Bei der Ziehung 6aus49 müssen die Spieler sechs Zahlen aus einer von 1 bis 49 bestehenden Zahlenreihe auf einem Tippschein ankreuzen. Die Wahrscheinlichkeit, alle Zahlen korrekt zu tippen, liegt bei 1:140 Millionen. Aber Vorsicht, Lotto-Spielen kann süchtig machen.

Die Lotto-Gewinnzahlen werden jede Woche vom ZDF bekannt geben. Allerdings wurde die Live-Übertragung der Lotto-Ziehung schon 2013 von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender abgeschafft. Die Ziehung wird jedoch per Livestream im Internet übertragen. (Von Helena Gries)