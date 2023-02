Lotto-Rekord: Kalifornier gewinnt zwei Milliarden Dollar – aber wird trotzdem kein Milliardär

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Noch nie zuvor hat eine Person so viel Geld im Lotto gewonnen wie jetzt: zwei Milliarden. Trotzdem wird der Gewinner kein Milliardär.

München – Mit den richtigen Lotto-Zahlen zum Millionär werden nur sehr wenige Menschen. Noch seltener gewinnen Menschen gleich hunderte Millionen und nur die allerwenigsten Menschen gewinnen über eine Milliarde. Ein Mann aus den USA hat jetzt als erste Person sogar über zwei Milliarden Dollar beim Powerball gewonnen. Das ist der bisher größte Gewinn der Welt.

Der Jackpot steigerte sich Ende des vergangenen Jahres über mehrere Monate auf die Rekordsumme von über zwei Milliarden, bevor der Jackpot geknackt wurde, berichtet die Lotterie in einer Pressemitteilung. Vorher gewann beim Powerball bisher nur eine andere Person einen Milliardenbetrag. Die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn dieser Höhe liegt bei eins zu 292,2 Millionen. Genauso unwahrscheinlich ist es wohl, alle Zahlen richtig zu haben und trotzdem nichts zu gewinnen. Der Gewinner ist trotz des Milliarden-Jackpots kein Milliardär, das hat eine einfache Erklärung.

Lotto-Gewinn Über zwei Milliarden Dollar Ort Kalifornien (USA)

Lotto-Gewinner knackt 2-Milliarden-Jackpot – Milliardär ist er trotzdem nicht

Vom Lotto-Gewinner an sich ist nichts außer dem Namen bekannt – Edwin Castro. Trotz des Rekordgewinns ist er kein Milliardär. Das liegt an der Art, wie er sein Geld erhalten hat. In den USA kann man den Gewinn auf zwei unterschiedliche Arten entgegennehmen:

Der Gewinn als Einmalzahlung: Die Lotto-Gewinner bekommen in diesem Fall einen großen Teil ihres Gewinns auf einmal. Vom Gesamtgewinn gehen dann jedoch noch sowohl staatliche als auch lokale Steuern ab. Obwohl die Summe für den Gewinner deshalb kleiner ist, entscheiden sich die meisten Personen für diese Variante.

Die Lotto-Gewinner bekommen in diesem Fall einen großen Teil ihres Gewinns auf einmal. Vom Gesamtgewinn gehen dann jedoch noch sowohl staatliche als auch lokale Steuern ab. Obwohl die Summe für den Gewinner deshalb kleiner ist, entscheiden sich die meisten Personen für diese Variante. Der Gewinn auf Raten: In diesem Fall wird zwar der vollständige Gewinn ausgezahlt, allerdings in vielen kleineren Teilen. Diese Möglichkeit wird deutlich seltener gewählt.

Der Rekordgewinner wählte, wie die meisten Amerikaner, die Einmalzahlung. Die Milliarden-Marke verpasste er so knapp – er kann sich trotzdem über ganze 997,6 Millionen Dollar freuen. Auf Raten wäre ihm der Gewinn über 30 Jahre lang ausgezahlt worden.

Lotto-Gewinner knackt 2 Milliarden-Jackpot – und möchte Schulen unterstützen

Der Gewinner soll die Lotteriebeamten darum gebeten haben, seine biografischen Informationen nicht zu veröffentlichen, berichtet die New York Times. Möglicherweise möchte er sich dadurch schützen, denn Geld bringt häufig Neider mit sich. ein anderer Gewinner wurde sogar von seiner eigenen Familie geklaut. Auch der Pressekonferenz der Lotterie blieb der Gewinner fern, lies aber mitteilen, dass er ekstatisch und schockiert über den Gewinn sei. Eine andere Lotto-Gewinnerin bereut ihr Lotto-Glück und warnt sogar andere Lotto-Spieler.

Beim Powerball kann es schnell zu sehr hohen Gewinnsummen kommen. (Symbolbild) © Karen Focht/Imago

Mit seinem Rekordgewinn möchte der Lotto-Gewinner sich auch sozial engagieren und öffentliche Schulen in Kalifornien finanziell unterstützen. „Als jemand, der im öffentlichen Schulsystem Kaliforniens ausgebildet wurde, ist es erfreulich zu hören, dass durch meinen Gewinn auch das kalifornische Schulsystem stark profitiert“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. (kiba)

Vorsicht: Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden unter anderem Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.