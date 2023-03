Lotto-Gewinner kündigen Jobs und wohnen nun in Luxus-Resorts – „Hat unser Leben auf den Kopf gestellt“

Ein junges Paar aus England gewinnt eine Million Pfund im Lotto. Seitdem verbringen die beiden ihr Leben in Luxus-Resorts oder auf Kreuzfahrten.

München – Die meisten Menschen träumen wohl davon, für ein Paar aus England ist der Traum wahr geworden. Terry Kennedy (29) und Kay Yoxall (36) aus Barnsley sind seit einem Lottogewinn vor einem Jahr um eine Million Pfund, umgerechnet rund 1,1 Millionen Euro reicher. Mit drastischen Auswirkungen auf ihr Leben.

Wie der britische Mirror berichtet, kündigten die beiden umgehend ihre Jobs, nachdem sie von ihrem Lottogewinn erfahren hatten. Seitdem erfüllen sich Terry Kennedy und Kay Yoxall ihren Traum und reisen um die Welt. Jeden Monat verbringt das Paar demnach in einem anderen Luxus-Resort. In den vergangenen zwölf Monaten sind die beiden so auf eine stolze Länderbilanz gekommen. Auch ein Glückspilz aus Franken hätte aufgrund seines Lottogewinns die Möglichkeit auf solch ein Leben, den Gewinn hat er allerdings bislang noch nicht abgeholt.

Für ein Paar aus England wurde der Traum vom Lottogewinn Wirklichkeit (Symbolbild) © IMAGO/blickwinkel

Lotto-Gewinner ziehen nach dem Kündigen ihrer Jobs von einem Luxus-Resort ins nächste

„Dieser Lotto-Gewinn hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, die ganze Welt zu bereisen“, erzählt Yoxall. Und davon machten die beiden seitdem ausgiebig Gebrauch. Im vergangenen Jahr besuchte das Paar mittels seines Lottogewinns bislang zwölf Reiseziele:

New York

Mexiko

Thailand

Dubai

Portugal

Las Vegas

Australien

Neuseeland

Italien

Türkei

Budapest

Karibik (Luxus-Kreuzfahrt)

Sie hätten erst einmal eine Auszeit nehmen wollen, begründete Kennedy, der sein Glück immer noch nicht fassen kann, das vergangene Jahr. „Zuvor konnten wir uns keine großen Reisen leisten. Jetzt sind wir jeden Monat an einem anderen tollen Ort auf der Welt.“ Im vergangenen Jahr waren die beiden bereits mit Delfinen in Mexiko schwimmen und mit Schildkröten schnorcheln, genossen New York im Rundflug aus dem Helikopter heraus oder gingen Fallschirmspringen, berichtete er. Man denke immer, dass man eigentlich gar keine Chance auf einen solchen Gewinn habe. „Aber diesmal hatten wir dieses Glück. Wir müssen uns immer noch jeden Tag kneifen“, erzählte Yoxall. Und auch die nächsten Reiseziele hat das Paar bereits geplant.

Nicht nur Luxus-Resorts: Lottogewinner wollen mit dem Gewinn auch ihr Haus renovieren

So steht als nächstes erst wieder eine Mittelmeer-Kreuzfahrt auf dem Plan, bevor sich danach erst einmal eine Woche von den Strapazen entspannt werden muss. Das Paar mache gerne Kreuzfahrten, wie Terry dem Mirror erzählte. „Da kann man jeden Tag in einem anderen Teil der Welt aufwachen und atemberaubende Dinge erleben. Demnächst machen wir eine Kreuzfahrt, die uns nach Panama, Kolumbien und Mexiko bringt. Danach geht es eine Woche nach Jamaika.“

Aber auch in ihr Haus im heimischen Barnsley möchten die beiden einen Teil des Gewinns investieren und in die Renovierung stecken. „Das war dringend nötig“, sagte Kay. „Jetzt haben wir das Geld und die Zeit, um unser Zuhause zu verschönern.“ Über einen Millionengewinn konnte sich in der Vergangenheit „nach langer schwieriger Zeit“ auch ein Lottospieler aus Oberbayern freuen. (Niklas Müller)