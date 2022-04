Lotto-Millionärin verschenkt mehr als die Hälfte des Gewinns: „Ich bin jetzt süchtig danach“

Von: Anna Lorenz

Teilen

2019 hatten die Connolly‘s aus Großbritannien den 115 Millionen Pfund schweren Jackpot geknackt. © Liam Mcburney picture alliance/dpa

2019 knackte ein Ehepaar in Großbritannien den Euro-Millions-Jackpot. Mittlerweile hat sich die Gewinnerin um 60 Millionen Britische Pfund erleichtert – wegen „der Freiheit, der Mensch zu sein, der du sein willst“.

Durham – Mit einem Champagnerregen feierten Frances (55) und Patrick (57) Connolly im Januar 2019 ihren Gewinn in der europäischen Euro-Millions-Lotterie; knappe 115 Millionen Pfund (zirka 137 Millionen Euro) waren das Paar aus Nordirland damit auf einen Schlag reicher. Frances Connolly, die als Sozialarbeiterin und Lehrerin tätig gewesen war, vereinbarte mit Ehemann Patrick damals ein jährliches „Wohltätigkeitsbudget“. Auf welche Summe sich dieses beläuft, ist unklar, doch fest steht: Ausgeschöpft ist es bereits jetzt für die nächsten zehn Jahre.

Lotto-Gewinnerin aus Nordirland verschenkt Rekordsummen: „Ich wäre sowieso Millionärin“

Kaum vom Mega-Gewinn benachrichtigt, bedachte das Paar Freunde und Familie mit großzügigen Geldgeschenken. Während Patrick weiterhin als Kunststoffproduzent tätig ist, widmet Frances sich seither vor allem ihrer Leidenschaft: Dem Helfen. Wie die Daily Mail berichtet, gründete sie zwei Wohltätigkeitsorganisationen; erst am Samstag, den 23. April 2022, veranstaltete sie eine Benefizgala mit 250 Gästen, auf der sie mehr als 100.000 Pfund für Menschen in der Wahlheimat des Ehepaars, Hartlepool im Nordosten Englands, sammeln konnte.

Den einzigen Luxus, den sich die Connollys gönnten, findet man ebenfalls in der britischen Hafenstadt: Ein Anwesen mit sechs Schlafzimmern und sieben Hektar Land. Hochpreisige Anschaffungen sind Frances ansonsten aber ein Dorn im Auge; ihr Geld steckt die Nordirin lieber in ihr Engagement für lokale Gruppen, ältere Menschen und Geflüchtete. Besonders am Herz liegen ihr „young carers“, also Minderjährige, die einen Angehörigen pflegen. Großinvestments machen Frances hierbei weder Probleme, noch Sorgen. „Ich habe das schon mein ganzes Leben lang so gemacht“, positioniert sich die Wahl-Hartlepoolerin mit einem Augenzwinkern. „Ohne Witz, ich wäre so oder so Millionärin, wenn ich all das Geld, das ich über die Jahre verschenkt habe, zurückholen würde.“

60 Millionen Lotto-Pfund verschenkt – Lotto-Gewinnerin mit rührender Definition von Gewinn

„Die Leute fragen mich oft: ‚Wie arrangierst du dich mit so viel Geld?‘“, erzählt Frances, „Dann sage ich: ‚Überhaupt nicht. Es war nicht mal zwei Tage auf dem Konto gelegen.‘“ Einen genauen Überblick, welche Summen aus dem Lotto-Gewinn wohin geflossen sind, hat die dreifache Mutter mittlerweile nicht mehr – absichtlich, damit ihr Ehemann etwaige Aufstellungen nicht zu Gesicht bekomme, so Frances scherzend.

Zwar mag ein Millionen-Jackpot, wie der von den Connollys geknackte, einigen Luxus ermöglichen, doch die 55-Jährige sieht selbigen nicht in der Anschaffung hochpreisiger Staffage. „Geld gibt dir die Chance, zu sein, wer du sein willst“, ist die Gewinnerin überzeugt: „Überlege dir, was für ein Mensch du bist und was für einer du sein willst.“ Sie könne Armut nicht im Alleingang heilen, doch mit ihren jetzigen, finanziellen Möglichkeiten und ihrem Engagement wird die gebürtige Nordirin ihr Bestes tun; sie sei mittlerweile „süchtig danach“, Menschen zu helfen.

Dass nicht jeder Lotto-Millionär diese Definition teilt, ist Frances, die schon als Neunjährige ehrenamtlich in der Erste-Hilfe-Organisation St. John Ambulance mithalf und zu Studentenzeiten aus Eigeninitiative eine AIDS-Hotline gründete, bewusst. Am Ende, so ist sich die wohltätige 55-Jährige sicher, ändert ein unverhoffter Geldregen eben nicht alles: „Wenn du vorher ein Trottel warst, bist du es auch hinterher.“ (askl)