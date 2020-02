Häufigste Lottozahlen in Deutschland - Sie wurden besonders oft gezogen

Beim Lotto in der Form 6 aus 49 birgt die am häufigsten gezogene Zahl einen überraschenden Zufall. Wir zeigen die Rangfolge der Lottozahlen.

6 aus 49 ist die beliebteste Art von Lotto in Deutschland.

Die Jackpot-Gewinnchance beträgt eins zu 140 Millionen.



Es lässt sich für die gesamte Geschichte der Ziehung nachvollziehen, welche Lottozahlen am häufigsten gezogen wurden.



Frankfurt - Lotto hat in Deutschland eine lange Tradition. Ein Überblick über die Lottozahlen, die am häufigsten gezogen wurden, gibt es bei deutschen Lotterien vor allem für das System 6 aus 49.

Die ersten Landeslotterien bildeten sich schon im Kaiserreich. Zum Ende der Monarchie bestanden in Deutschland sieben dieser kleineren Lotterien. Während der NS-Zeit war das deutsche Lottospiel dann erstmals zentralisiert. Nach Ende des Krieges musste auch diese Struktur erst wieder neu erschaffen werden. Berlin startete im August 1945 die erste Stadtlotterie, die Länder Hamburg, Schleswig-Holstein, Bayern und Nordrhein-Westfalen gründeten dann am 30. Juni 1955 das nationale Lottounternehmen Deutscher Lottoblock.

Lotto 6 aus 49 - die häufigsten Lottozahlen aller Ziehungen

Zum ersten Mal fand die Ziehung für 6 aus 49 am 9. Oktober 1955 im Hamburger Hotel „Mau“ statt. Zwei Waisenmädchen zogen abwechselnd die Zahlen 13, 41, 3, 23, 12 und 16. Die 13, die erste gezogene Zahl, mauserte sich seitdem zu der am wenigsten gezogene Zahl in der Geschichte beim Lotto 6 aus 49 in Deutschland. Die am häufigsten gezogene Lottozahl der Samstagsziehungen seit 1955 ist überraschend: Es ist tatsächlich die im Namen des Spiels selbst enthaltene 49 mit 471 Ziehungen. Seit 1982 gibt es zusätzlich die Mittwochsziehungen. Diese mitberechnet ist die häufigsten Lottozahlen die 6, dicht gefolgt von der 32 und der 49 auf Platz drei. (Stand Januar 2020)

Unabhängig von den häufigsten Lottozahlen - das sind die Gewinnchancen

Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Chance, mit dem Lottospielen Geld zu gewinnen, durchschnittlich hoch. Während die Chance auf den Hauptgewinn mit 6 richtigen 1 zu 140 Millionen beträgt, zieht man in Italien beispielsweise 6 aus 90, was eine Gewinnchance von 1 zu 623 Millionen bedeutet. In England hingegen liegt die Chance auf einen Millionengewinn bei lediglich 1 zu 455 Millionen.

In Deutschland liegt der bisher höchste Jackpot bei 45 Millionen Euro. Ihn teilten sich drei Spieler untereinander. Sie hatten alle die richtige Zahlenkombination + Superzahl getippt.

Häufigste Gewinnzahlen beim Eurojackpot

Die Lotterie Eurojackpot, die in zahlreichen Ländern ausgespielt wird, gibt es noch nicht so lange wie das deutsche Lotto. Trotzdem gibt es ein klares Ranking der am meisten gezogenen Gewinnzahlen. Die 49 wurde am häufigsten gezogen gefolgt von der 18 und der 19. (Stand Februar 2020)

