Lotto-Jackpot: Verhängnisvoller Fehler kostet Österreicher den Hauptgewinn

Von: Anna Lorenz

Wer Lotto spielt, muss sich seine Glückszahlen aussuchen. Doch nicht nur diese Kreuzchen sind für den möglichen Gewinn essentiell nötig. © Jan Woitas picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Ein kleiner Fehler beim Ausfüllen des Lottoscheins kostete einen Mann aus Österreich nun eine ordentliche Summe Geld. Trotz richtiger Zahlen sieht er von seinem Gewinn nun keinen müden Cent.

Österreich – Man mag es auf gesellschaftliche Konvention, Abenteuerlust oder Versuch einer zusätzlichen Einnahmequelle sehen, die angesichts der momentan horrenden Preisentwicklungen sicherlich kaum jemandem schaden könnte - doch eines ist gewiss: Lotto ist beliebt wie eh und je. Über 20 Millionen Deutsche füllen immer wieder Zahlenscheine aus, um mit dem richtigen Tipp den Traum vom schnellen Geld zur Realität zu machen. Obwohl die Chancen, sowohl beim Landeslotto, als auch Eurojackpot, verschwindend gering erscheint, knacken doch in regelmäßigen Abständen Spielende den Jackpot. So nun auch ein Mann aus Österreich – doch der Traum vom Gewinn bleibt trotzdem aus.

Lotto: Österreicher macht Fehler und verliert den Gewinn – trotz richtiger Zahlen

Im österreichischen Spielsystem der Lotterien gibt es Lotto, EuroMillionen, Toto, Bingo, Zahlenlotto und Lucky Day. Alle diese Gewinnspiele können mit dem sogenannten Joker kombiniert werden. Wer auf seinem Schein das „Ja“ zur Teilnahme an dem Extraspiel ankreuzt, kann für 1,50 Euro einen Joker-Tipp abgeben. Mit ein bisschen Glück winken dann bis zu mehreren hunderttausend Euro.

Auf diese Chance setzte ein Mann aus Ostösterreich nun jedoch nicht und kreuzte auf seinem Lottoschein die Option mit „Nein“ an. Fortuna scheint das verärgert zu haben, denn prompt fielen, wie heute.at berichtet, die Jokerzahlen passend zum Spielschein des Burgenländers aus. Damit hätten an sich 249.000 Euro in seine Tasche wandern können. Doch es sollte anders kommen.

Lotto in Österreich – Falsches Kreuzchen kostet Lottospieler beim Joker den Hauptgewinn

Da der Österreicher nämlich an der Joker-Ziehung nicht hatte teilnehmen wollte, konnte sein Spielschein natürlich nicht berücksichtigt werden. Getreu dem Credo „des einen Freud, des andern Leid“ beanspruchte daher ein weiterer Joker-Spieler aus Vorarlberg, der ebenfalls richtig getippt hatte, den Jackpot in Höhe von 249.000 Euro für sich allein. Dem Burgenländer gingen so knapp 125.000 Euro durch die Lappen. Inwieweit er nach diesem Erlebnis seine Spielstrategie künftig ändern wird, bleibt abzuwarten. (askl)