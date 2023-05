Lotto am Samstag: Hier gibt es heute die Gewinnzahlen für 8 Millionen Euro

Bei der Lotto-Ziehung am Samstag (20. Mai) gibt es wieder die Chance, Multimillionär zu werden. Die Gewinnzahlen für 8 Millionen Euro gibt es heute hier.

Die Ziehung der Lottozahlen findet jeden Samstag ab 19:25 Uhr statt. In der ARD werden die Gewinnzahlen um 19:55 Uhr präsentiert.

Hier finden Sie nach der Ziehung vom Lotto am Samstag immer die aktuellen Gewinnzahlen.

Lotto am Samstag vom 20.05.2023: Das sind heute die aktuellen Lottozahlen

Lottozahlen (Spiel 6 aus 49):

Superzahl:

Super 6:

Spiel 77:

(Alle Angaben ohne Gewähr; Quelle: lotto.de)

Lotto am Samstag: Wie hoch ist der Jackpot am 20. Mai?

Bei der Ziehung von 6 aus 49 am Samstag, 20.05.2023, gibt es rund 8 Millionen Euro zu gewinnen. Normalerweise erhält die Gewinnsumme natürlich nur, wer die sechs Richtigen und die passende Superzahl getippt hat.

Aber wer diesen Jackpot knackt, hat ziemlich ausgesorgt und kann morgen schon dem Chef die Kündigung auf den Schreibtisch legen. Theoretisch jedenfalls. Eine Umfrage von Marktagent.com (vom 4. Quartal 2016 im Auftrag von Xing) zeigte nämlich, dass nur wenige Deutsche kündigen würden, wenn sie im Lotto eine große Summe abräumen. Nur 18 Prozent (also nicht mal jeder Fünfte) würden ihrer Meinung nach bei plötzlichem Reichtum aufhören zu arbeiten.

Offensichtlich macht einem Fünftel (20 Prozent) aller Deutschen ihre Arbeit so viel Spaß, dass sie auch im Falle eines Lottogewinns genau so weiterarbeiten würden wie bisher. Die übrigen Befragten würden ihre Stundenzahl reduzieren oder sich eine neue Arbeitsstelle suchen.

Ziehung der Lotto-Gewinnzahlen am Samstag (20. Mai): Rund 8 Millionen Euro im Jackpot

Pro Kästchen auf dem Lotto-Schein werden 1,20 Euro plus Bearbeitungsgebühr fällig. Wer online spielt, kann sich die Superzahl selbst aussuchen – bei gedruckten Scheinen ist diese bereits vorgegeben.

Die Gewinnchancen bei einem der beliebtesten Glücksspiele Deutschlands sind je nach Spielform unterschiedlich hoch. Wer alle Zahlen korrekt tippt, gewinnt den Lotto-Jackpot, also 3 Millionen Euro. Die Wahrscheinlichkeit für 6 Richtige plus der Superzahl liegt bei 1 zu 139.838.160 Millionen.

Lottozahlen im Spiel 6 aus 49 (Samstag, 20. Mai): Was Lotto-Fans wissen müssen

Wer denkt, beim Lotto entscheidet das reine Glück über Gewinnen oder Verlieren, liegt falsch. Wer einmal einen Blick in die Statistik wirft, stellt fest, dass einige Zahlen seltener gezogen werden als andere.

Das gilt aber nur für die Lotto-Ziehung 6 aus 49: Bei den sogenannten Endziffernlotterien Super 6 und Spiel 77 lässt sich die Gewinnchance nicht beeinflussen – hier entscheidet wirklich nur das Glück. Bei diesen beiden Spielformen kommt es auf die letzte Ziffer auf dem Los 6 aus49 oder die Glücksspirale an. Der Preis für Super 6 liegt bei 1,25 Euro pro Spiel, Spiel 77 kostet 2,50 Euro.

Lottozahlen am Samstag (20. Mai): Gewinnzahlen werden immer ab 19:25 Uhr ermittelt

Jeweils mittwochs und samstags werden die Lottozahlen gezogen. Wer an der Glücks-Lotterie teilnehmen möchte, muss seinen Tippschein für die Samstagsziehung am selben Tag bis 19 Uhr und für die Mittwochsziehung bis 18 Uhr abgegeben haben. Aber Achtung: In einigen Bundesländern endet die Frist bereits eher. Gezogen werden die Gewinnzahlen immer samstags ab 19:25 und mittwochs ab 18:25 Uhr – die Ziehung kann per Livestream auf lotto.de mitverfolgt werden. Eine Ziehung der Lottozahlen live im Fernsehen gibt es schon länger nicht mehr. Im TV werden aber die Gewinnzahlen auf ARD um 19:55 Uhr präsentiert.

Nicht immer bedeutet ein Lotto-Gewinn das große Glück – in Kanada brachte er sogar eine Familien-Tragödie. Einem Mann aus North Carolina hingegen, hat Glück in Form eines Kekses zum Lotto-Gewinn verholfen. Darüber berichtete die HNA von IPPEN.MEDIA. Auch ein Lottospieler aus Bayern hatte im vergangenen Jahr Glück beim Tippen. Er gewann 17 Millionen Euro.

Die Spielteilnahme ist ab einem Alter von 18 Jahren erlaubt. Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden unter anderem Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.