Eine 18-jährige Studentin wird dazu überredet, ihren ersten Lotto-Schein zu kaufen. Als die Gewinnzahlen feststehen, staunt sie nicht schlecht.

Toronto – Kaum Berufserfahrung, aber schon mehrere Millionen auf dem Konto: Für viele junge Menschen klingt das nach einem Lebenstraum – doch für eine Teenagerin aus Kanada wurde er tatsächlich Realität.

Eine Studentin im Alter von 18 Jahren aus dem kanadischen Bundesstaat Ontario gewann den Lotto-Jackpot von 48 Millionen CAD (circa 33 Millionen Euro). Und das, obwohl sie noch nie zuvor Lotto gespielt hatte.

Gold Ball Jackpot Wo? Lotterie in Kanada Organisation: Ontario Lottery and Gaming Cooperation (OLG) Mindestgewinn: 10 Millionen CAD Höchstgewinn: 68 Millionen CAD

Studentin kauft zum ersten Mal Lotto-Schein – und knackt 48-Millionen-Jackpot

Es sei das erste Lotto-Los von Juliette Lamour gewesen, das sie jemals gekauft hatte, berichtet der kanadische Nachrichtensender Global News. „Ich war gerade 18 geworden, und mein Großvater schlug mir vor, zum Spaß einen Lottoschein zu kaufen“, sagte Lamour. Sie hielt es für eine gute Idee, in ein Geschäft zu gehen, um ihr Glück zu versuchen. Da sie aber keine Lotto-Erfahrung hatte, sei sie überfordert gewesen und habe ihren Vater angerufen. Dieser ihr dazu, einen „Lotto 6-49 Quick Pick“ zu kaufen.

Das Spiel ähnelt dem deutschen Lotto 6aus49. Bei „Quick Pick“ werden die sechs Zahlen aber zufällig aus 49 Zahlen ausgewählt und nicht bewusst angekreuzt. Ohne jegliche Vorahnung reichte Lamour ihren Glücks-Schein ein. Solch ein Lotto-Schein wurde für eine andere Frau zum Albtraum – sie wünschte, sie hätte ihn zerrissen.

Schein „zum Spaß“ gekauft: 18-Jährige räumt Lotto-Jackpot ab – und verrät ihre Pläne

Die erfreuliche Nachricht kam für die Teenagerin dann Anfang Februar: Sie knackte mit ihrem Los den Gold Ball Jackpot und räumte ganze 48 Millionen kanadische Dollar ab. Das gab die Ontario Lottery and Gaming Cooperation (OLG) bekannt. „Es gab zwar in den letzten Jahren andere 18-jährige Lottogewinner in ganz Kanada, aber niemand hat so viel gewonnen wie Juliette“, sagte das Unternehmen laut Global News.

Doch Lamour hätte fast ihren Millionen-Gewinn verpasst, da sie ihre Lotto-Teilnahme nach der Abgabe vergessen habe. Es seien ihre Kollegen gewesen, die sie darauf aufmerksam machten, dass das gewinnende Los in Sault Ste. Marie verkauft wurde. Dort wo sie ihren „6-49 Quick Pick“ ausgefüllt hatte. Daraufhin habe die junge Kanadierin die Gewinnzahlen in einer App überprüft und festgestellt, dass sie die Gewinnerin war.

Hinweis aus der Redaktion Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden unter anderem Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

„Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich mit meinem allerersten Lottoschein den Gold Ball Jackpot geknackt habe“, sagte sie Global News. Auch ihre Kollegen seien außer sich gewesen. „Mein Kollege fiel ungläubig auf die Knie. Er hat geschrien. Eigentlich haben alle geschrien, dass ich 48 Millionen Dollar gewonnen habe.“ Statt sich aber auf ihrem Millionen-Gewinn auszuruhen, habe Lamour andere Pläne. Sie wolle zunächst einige Reisen unternehmen und ihren Universitätsabschluss machen. (asc)

Auch in Deutschland freuen sich Menschen hin und wieder über ihr Lotterie-Glück: Eine Frau aus Bayern räumte im Lotto 1,2 Millionen ab und plante, ihren Mann zu überraschen. Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Alina Schröder sorgfältig überprüft.