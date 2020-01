Lotto-Millionär ist am Ende ganz arm dran - Bauarbeiter „verpulvert“ alles

Obwohl dieser Lotto-Millionär groß abräumt, ist er am Ende ganz arm dran. So „verpulverte“ der Bauarbeiter seinen Gewinn.

Ein 32-jähriger Bauarbeiter aus Thailand gewinnt sechs Millionen thailändische Baht (umgerechnet etwa 177.095 Euro) im Lotto

gewinnt sechs thailändische Baht (umgerechnet etwa 177.095 Euro) im Er kehrt in seine Heimatstadt Sisaket zurück, um dort ein neues Leben zu beginnen

zurück, um dort ein neues Leben zu beginnen Kurze Zeit später wurde er von der Polizei verhaftet

Thailand - Ein 32-jähriger Bauarbeiter aus Thailand gewinnt zunächst in der Lotterie sechs Millionen thailändische Baht. Dabei handelt es sich um einen Gewinn vom umgerechnet 178.000 Euro. Das durchschnittliche Monatseinkommen liegt in Thailand bei etwa 470 Euro, der Jahresverdienst bei umgerechnet ungefähr 6.000 Euro.

Lotto: Gewinn ermöglicht Bauarbeiter Heimkehr

Wie die Zeitung Bangkok Post berichtet, gewann der aus der Provinz Sisaket stammende Mann die Summe, während er für die Arbeit auf einer Baustelle in Bangkok war. Zurück aus der Hauptstadt des Königreichs Thailand behielt er den gesamten Gewinn für sich, kaufte sich einen Pick Up und andere Dinge. Das berichtet der Zeitungsartikel weiter. Kurze Zeit nach seiner Rückkehr wurde der Lotto-Gewinner demnach sogar von der Polizei verhaftet.

Nach Lotto-Gewinn: Abstieg endet mit Drogen bei der Polizei

Der junge Mann hatte laut Angaben der Mutter nach seiner Heimkehr begonnen, Drogen zu konsumieren und sei zu einem „verrückten Drogenabhängigen“ geworden. Dies gipfelte darin, dass er versuchte, das Elternhaus niederzubrennen. Die gerufene Polizei stellte bei der Festnahme des 32-Jährigen den Besitz von Methamphetamin-Tabletten fest. Auch der Urin-Test auf Drogenkonsum war positiv, wie die örtliche Polizei mitteilte. Am Ende waren von dem Gewinn nicht mehr als 200.000 thailändische Baht übrig. Das sind lediglich 5.900 Euro.

Einem anderen Gewinner wurde die Auszahlung seines Gewinnes wegen dieser bestimmten Regel verweigert.

Lotto-Gewinn in Thailand nur zwei Mal im Monat möglich

In Thailand finden die Ziehungen nur zwei Mal im Monat statt. Jeweils am 1. und am 16. des Monats werden die richtigen Zahlen gezogen. Anders als in Deutschland haben die Spieler die Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen Losarten. Je nach Wahl der Losart gestaltet sich die Höhe des Hauptgewinns anders. Der erste Lostyp beinhaltet die Chance auf zwei Millionen thailändische Baht, umgerechnet 58.994 Euro. Bei der zweiten Variante steigt die Chance mit sechs richtigen Zahlen auf einen Gewinn von sechs Millionen thailändische Baht.

Was diese Frau nach dem Gewinn einer Mega-Summe macht, verblüfft jeden. Eine andere Lotto-Gewinnerin nutzt heiße Fotos, um den Reichtum zu vergrößern.

Rubriklistenbild: © dpa / Jan Woitas (Symbolbild)