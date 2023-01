Lotto-Fieber in den USA: Glückspilz sahnt bei Mega-Millions-Jackpot über eine Milliarde Dollar ab

Von: Patrick Huljina

In der US-Lotterie „Mega Millions“ wurde ein Jackpot mit rund 1,35 Milliarden Dollar geknackt – an einem Freitag, den 13. Auch die Zweitplatzierten dürften sich freuen.

Update vom 14. Januar: Freitag der 13. ein Unglückstag? Das dürfte ein Bürger aus Maine anders sehen. Er knackte am 13. Januar den Jackpot im Spiel „Mega Millions“. „Ein einzelner Ticketinhaber in Maine wird ein sehr glückliches neues Jahr feiern, nachdem dieses Ticket das einzige ist, das alle sechs Zahlen enthält, die am Freitagabend gezogen wurden“, teilte die Lotterie mit. Er erhält damit einen historischen Gewinn. Etwa 1,35 Milliarden Dollar (etwa 1,3 Milliarden Euro) befanden sich im Lostopf. Nur einmal war die Summe mit 1,537 Milliarden Dollar höher.

Die Gewinnzahlen für den Milliarden-Jackpot bei der Mega-Millions-Lotterie 30 - 43 - 45 - 46 - 61 Mega Ball 14

US-Bürger knackt Mega-Millions Jackpot: Ein historischer Gewinn

Diese Zahlen brachten dem Spieler am Freitag den Milliardengewinn. Es ist erst der vierte Milliardengewinn in der Geschichte des Gewinnspiels und der erste Mega Millions Sieg für den Bundesstaat Maine. Ein historischer Tag also für die Lottospieler.

Und nicht nur der Hauptgewinner hatte Glück. 14 weitere Spieler tippten die ersten fünf Zahlen richtig und erhielten die zweithöchste Gewinnsumme – eine Million Euro. Die nächste Ziehung am Dienstag startet nun wieder mit einem Wert von 20 Millionen US-Dollar. Übrigens: Der aktuelle Jackpot ist bereits der Siebte, der an einem Freitag, den 13., geknackt wurde, so die Lotterie.

Lotto-Fieber in den USA: Mehr als eine Milliarde Dollar in US-Lotterie „Mega Millions“

Erstmeldung vom 13. Januar: Columbus – In den USA ist das Lotto-Fieber ausgebrochen. Am Freitag (13. Januar) könnte der zweitgrößte Jackpot in der Geschichte der US-Lotterie „Mega Millions“ geknackt werden – die mögliche Gewinnsumme ist inzwischen auf rund 1,35 Milliarden Dollar (etwa 1,3 Milliarden Euro) angestiegen.

„Mega Millions“ in den USA: Mehr als eine Milliarde Dollar im Lotto-Jackpot

Ausgerechnet Freitag, der 13. Januar, könnte für eine Person zum absoluten Glückstag werden. An dem vermeintlichen Unglückstag seien seit 2008 sechs Jackpots geknackt worden, teilte die Lotteriegesellschaft im US-Bundesstaat Ohio mit. Bei der letzten Ziehung am vergangenen Dienstag (10. Januar) habe niemand die sechs richtigen Zahlen getippt.

Um bei den „Mega Millions“ den Jackpot zu knacken, müssen fünf aus 70 Gewinnzahlen sowie ein sogenannter „MegaBall“ von eins bis 25 richtig getippt werden. Die Auslosung findet in den USA am Freitagabend um 11 p.m. ET statt – in Deutschland also gegen fünf Uhr am Samstagmorgen.

Blick auf einen Lottoschein für den Jackpot der Lotterie „Mega Millions“ von rund 1,35 Milliarden Dollar. © Teresa Crawford/dpa

„Mega Millions“ in den USA: Rekordgewinn liegt bei 1,54 Milliarden Dollar

Der bislang größte „Mega-Millions“-Gewinn war 2015 in South Carolina ausgeschüttet worden und betrug 1,54 Milliarden Dollar. Die Lotterie ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington und auf den Jungferninseln vertreten. Gewinne werden in Jahresraten oder sofort ausgezahlt und müssen versteuert werden. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, liegt bei etwa 1:303 Millionen.

Der bislang größte Jackpot in den USA wurde im November 2022 in Kalifornien geknackt: In der Lotterie Powerball gab es damals sage und schreibe 2,04 Milliarden Dollar. Im Eurojackpot sind an diesem Freitag 51 Millionen Euro zu gewinnen. (ph/dpa)