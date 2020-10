Lotto-Ziehung am Samstag, 24.10.: Hier sind die aktuellen Gewinnzahlen

Lotto heute am Mittwoch, 21.10.: Das sind die aktuellen Gewinnzahlen. Elf Millionen Euro sind im Jackpot, die es bei der Ziehung zu gewinnen gilt.

Jeden Samstag , auch heute am 24. Oktober , findet die Lotto-Auslosung statt.

, auch heute am , findet die statt. Hier finden Sie heraus, ob Sie gewonnen haben.

haben. Die aktuellen Gewinnzahlen sind bekannt.

Kassel - Heute am Samstag, 17.10.2020, werden die Lotto-Gewinnzahlen beim Spiel 6 aus 49 ausgelost. Bei der vergangenen Ziehung konnte der Jackpot nicht geknackt werden. Deshalb befinden sich im Jackpot sechs Millionen Euro, die es bei der Ziehung heute zu gewinnen gibt. Hier finden Sie wie immer die aktuellen Gewinnzahlen.

Im #Jackpot von #Lotto am Samstag 17.10.20 liegen 6 Mio Euro für 6 Richtige + Superzahl und 2 Mio im Spiel77: https://t.co/d1WcuN3Cmk — Lottozahlen Jackpot (@lottozahl) October 15, 2020

Lotto-Ziehung 6aus49 heute am Samstag, 17.10.2020: Die aktuellen Gewinnzahlen

Lottozahlen (Spiel 6 aus 49) 2 - 5 - 9 - 16 - 41 - 48 Superzahl 8 Spiel 77 1468381 Super 6 188618

Lotto-Ziehung am Samstag, 17.10.2020: Die Übertragung wird per Stream im Internet übertragen

Das ZDF gibt die Lotto-Gewinnzahlen jede Woche bekannt. Die Übertragung der Live-Ziehung hat der öffentlich-rechtliche Rundfunksender allerdings bereits 2013 abgeschafft. Wer die Ziehung dennoch live sehen möchte, kann sie per Stream im Internet verfolgen.

Lotto: So füllen Sie den Spielschein aus

Sechs Zahlen zwischen 1 und 49 können auf dem Lotto-Spielschein angekreuzt werden. Die Felder kann man selbst ausfüllen oder man lässt sich per Schnelltipp sechs zufällige Zahlen generieren. Auf dem klassischen Spielschein ist die Superzahl zwischen 0 und 9 bereits aufgedruckt. Die Superzahl kann jedoch im Internet durch einen Klick geändert werden.

So viel kostet das Lotto-Spielen

Ein Tipp, also ein Kästchen, kostet bei Lotto 6aus49 1,20 Euro plus eine Bearbeitungsgebühr pro Spielschein. Außerdem kann man an den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 sowie an der Glücksspirale teilnehmen. Spiel 77 kostet 2,50 Euro und Super 6 1,25 Euro. Wer Glücksspirale spielen möchte, muss 5,00 Euro löhnen.

Die häufigsten Lotto-Gewinnzahlen

Und mit welcher Zahl konnte man am häufigsten gewinnen? Den Überblick bietet eine Statistik. Am häufigsten wurden die 6, 26, 38, 33, 31 und 41 gezogen. Die sechs Zahlen, die bislang am seltensten gezogen wurden, sind die 45, 21, 20, 46, 44 und 30. (Von Moritz Serif)

Lotto kann süchtig machen.

