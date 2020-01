Lotto-Hammer: Frau gewinnt Mega-Summe - was sie dann macht, ist komplett verrückt

Eine Lotto-Gewinnerin kassiert 170 Millionen Euro. Was die Frau danach macht, ist kaum zu glauben

Lotto-Treffer: Gut 184 Millionen Franken (rund 170 Mio Euro) hat eine deutsche Frau in der Schweiz gewonnen.

Nun hat sie in einem Zeitungsinterview erzählt, wie das ihr Leben verändert hat.

Ihre Aussagen überraschen, weil sie nicht dem Lotto-Gewinner-Klischee entsprechen.

Aargau/Schweiz - „Ach, ich lebe ganz normal weiter und arbeite immer noch drei Tage in der Woche“ - so klingt eine Lotto-Gewinnerin. Eine Frau aus dem Schweizer Kanton Aargau hat im Oktober 2018 183,9 Millionen Franken bei „Euro Millions“ gewonnen. Sie hatte nur 24,50 Franken eingesetzt. Der Gewinn war der bislang größte in der Schweizer „Euro-Millions“-Geschichte, so die Schweizer Zeitung Blick. Zu der hat die Frau jetzt diesen erstaunlichen Satz gesagt.

Lotto-Gewinnerin arbeitet als Kellnerin

Und noch mehr: „Ich arbeite schon seit 2001 hier, es macht mir Spaß, und ich lebe schon viele Jahre in der Schweiz“, zitiert die Zeitung die Frau, die „eigentlich keine Aargauerin, sondern eine Deutsche“ sei. Zusammen mit ihrem deutschen Mann habe sie zwei Hunde - und wohne auch nach dem Millionen-Gewinn noch zur Miete. Ihre Arbeitsstelle will sie auch behalten. Sie arbeitet als Kellnerin in einem Restaurant im Aargau.

Hat der Lotto-Gewinn dann überhaupt eine Veränderung in ihrem Leben bewirkt? Ja, ein Haus und zwei BMW hätten sie und ihr Mann sich gekauft, aber sonst „eigentlich kein Geld ausgegeben oder verteilt“, sagte sie zu Blick.

Und wie läuft das so ab, wenn man den Jackpot knackt? Die Lotto-Gewinnerin ging ins Detail: Die gut 184 Millionen seien „ziemlich rasch“ überwiesen worden, meinte sie, und erklärte: „Ich hatte zuvor gleich mehrere Konten auf Banken eröffnet. Denn es ist besser, wenn man so viel Geld nicht nur auf einem Konto hat.“

Die Lotto-Gewinnerin* und Kellnerin, die laut dem Bericht 48 Jahre alt ist, möchte anonym bleiben. „Stellen Sie sich vor, was hier los wäre, wenn alle wüssten, wo ich arbeite?“. Nicht alle wissen es - aber offenbar einige: „Ich behandle sie ganz normal und gebe ihr auch immer noch ein Trinkgeld“, hat Blick sich von einem Stammgast des Aargauer Restaurants sagen lassen.

Die Millionen Franken schwere Kellnerin wirkt in dem Zeitungsbericht entspannt. Bei anderen dagegen bedeutet ein hoher Geld-Gewinn ein umgekrempeltes Leben. Es gibt sogar Lotto-Gewinner, die sagen: „Das Schlimmste, das mir je widerfahren ist.“ Ein Paar jedoch, das 123 Millionen Euro gewonnen hat, verrät im Video voller Vorfreude, was sie damit vorhaben:

frs

*Darüber berichtet *Merkur.de. Das Portal ist Teil der Ippen-Digital-Zentralredaktion

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Barbara Bentele