Hallendach eingestürzt - Feuerwehr und Hundestaffel suchen nach  verschütteten Kindern

In einem Industriegebiet in Luckenwalde ist ein Hallendach eingestürzt. Zuvor sollen Anwohner Kinder dort gehört haben. Die Einsatzkräfte suchen nun nach verschütteten Personen.

Nach dem Einsturz eines Hallendachs auf einer Industriebrache südwestlich von Berlin suchen Einsatzkräfte nach verschütteten Menschen. Nach Angaben eines Sprechers der Regionalleitstelle in Brandenburg/Havel ist nicht ausgeschlossen, dass Kinder unter dem Dach der Halle in Luckenwalde begraben wurden. Anwohner hätten kurz nach 19.00 Uhr vor dem vom Einsturz verursachten Knall zumindest Kinderstimmen gehört. Außer der Feuerwehr sollten eine Hundestaffel, eine Wärmebildkamera und eine Drohne in der Kreisstadt des Landkreises Teltow-Fläming zum Einsatz kommen.

dpa

