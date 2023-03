Klima-Aktivisten lassen Luft aus hunderten Reifen und lassen Zettel da: „Ihr Spritfresser ist tödlich“

Von: Nadja Austel

„Wir wollen den Besitz eines großen, umweltschädlichen Geländewagens in den Städten der Welt unmöglich machen“, steht auf der angeblichen Internetseite der Aktivisten „The Tyre Extinguishers“. © Screenshot Twitter/Axel Lier @Reporter_Flash

Eine „kleine Unannehmlichkeit“ für die Fahrer, ein großer Schritt für das Klima? Klimaaktivisten schlagen offenbar erneut in Berlin zu.

Berlin – „Wir haben aus einem oder mehrerer Ihrer Reifen die Luft abgelassen“, informiert der Zettel der mutmaßlichen Klimaaktivisten, die erneut in Berlin zuschlagen. „Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto“, heißt es weiter. Für Wut der Autobesitzer haben sie zwar Verständnis, doch die sollen die Sabotage „nicht persönlich nehmen“. Offizielle Details zu dem Vorfall vom Freitag (10. März) sind bislang nicht bekannt. Die Polizei bestätigte jedoch, dass in Berlin seit November 2021 über 600 entsprechende Anzeigen wegen Sachbeschädigung gestellt wurden.

Nach ähnlichen Vorkommnissen in Karlsruhe vom Mittwoch (8. März) ist bei den Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) ein Bekennerschreiben eingegangen. Demnach sehen sich die Täter als Teil der Gruppe „The Tyre Extinguishers“ („Die Reifenlöscher“), eine Anlehnung an den englischen Begriff „Fire Extinguisher“, zu Deutsch „Feuerlöscher“. Die Klimaaktivisten haben dort bei zwei Dutzend Geländewagen die Luft aus den Reifen gelassen.

Klimaaktivisten „The Tyre Extinguishers“ – Über 600 Anzeigen

Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um sogenannte SUV („Sport Utility Vehicle“, also „Sport- und Geländewagen“), die aufgrund ihrer Größe und ihres Verbrauchs schon länger in der Kritik stehen. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter auch in Karlsruhe Nachrichten an den Windschutzscheiben mit vergleichbarem Inhalt hinterlassen.

Die Gruppe der Klimaaktivisten hat schon zuvor mit mehreren Aktionen in Europa und den USA auf sich aufmerksam gemacht. Bereits im Dezember 2022 sei es in zahlreichen Städten zu Vorfällen dieser Art gekommen, darunter in Hamburg, Bonn und Hannover, so die Informationen der Nachrichtenagentur Agence France-Presse (afp) – Berlin sei ebenfalls bereits betroffen gewesen.

SUVs mit platten Reifen: Klimaaktivisten schlagen in Leipzig und Berlin zu

Mitte Februar passiert es in Leipzig. Wie die Polizei der Stadt mitteilte, waren mindestens 54 SUVs betroffen, wobei aus jeweils mindestens einem der Reifen die Luft gelassen worden sei. Auch hier wurden an den Autos Bekennerschreiben mit klimapolitischem Hintergrund hinterlassen. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an, so die Informationen der afp. Die Polizei prüfe die Zusammenhänge der verschiedenen Fälle in Bund und Ländern.

Nun ist Berlin offenbar erneut zum Ziel geworden, wie der Reporter Axel Lier via Twitter mitteilt. Im Stadtteil Friedrichshain gibt es demnach „mehrere Geschädigte“. Auf der Plattform existiert zudem ein Profil der Gruppe, das zur angeblichen offiziellen Internetseite der Aktivistengruppe verlinkt: „Wir sind die Tyre Extinguishers. Wir sind Menschen aus allen Gesellschaftsschichten mit einem Ziel: Wir wollen den Besitz eines großen, umweltschädlichen Geländewagens in den Städten der Welt unmöglich machen“, ist dort zu lesen.

Klima-Aktivismus in Berlin: Tyre Extinguishers fokussieren SUVs

Auch eine Begründung für ihr Handeln findet sich dort. „Wir führen diese Aktionen durch, weil Regierungen und Politiker versagt haben“, schreiben sie. „Jeder“ hasse SUVs, bis auf die Menschen, die sie fahren. Was die Reifenpannen bringen sollen? Wenn sie „wiederholt die Luft aus den Reifen lassen und andere dazu ermutigen, dasselbe zu tun, wird die kleine Unannehmlichkeit eines platten Reifens zu einem riesigen Hindernis für das Fahren von riesigen Killerfahrzeugen auf unseren Straßen“ werden, so ihre Hoffnung.

Jeder, der sich berufen fühle, könne mitmachen, heißt es außerdem. Es gebe keinen „Anführer“ der Gruppe. Und auch für Hilfestellung fürs Mitmachen ist gesorgt: „Wie man einen SUV erkennt“, wird beschrieben, zusammen mit einigen Fotos gängiger Modelle der „Killerfahrzeuge“. Einige gemeinsame (aber nicht universelle) Merkmale von SUVs sind, laut den „Tyre Extinguishers“:

große Bodenfreiheit (größerer Abstand zwischen dem Boden und dem Fahrgestell des Fahrzeugs)

Höher als die meisten anderen Autos

gröbere oder größere Reifen als normal

