Nach zunehmenden Konflikten mit Passagieren: Lufthansa-Crew muss Maskenpflicht nicht mehr durchsetzen

Von: Magdalena von Zumbusch

Fliegen in Zeiten der Coronavirus Pandemie. © Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Durch die vielen Lockerungen wird der Wunsch stärker, auch maskenfrei zu reisen. Nach Konflikten mit Passagieren gibt die Lufthansa die Masken-Kontrollen auf.

Köln - Die Lufthansa hat ihre Crews von der Pflicht befreit, die auf vielen Flügen weiterhin bestehende Maskenpflicht mit allen Mitteln durchzusetzen.

Lufthansa berichtet von verstärkten Konflikten bei der Masken-Kontrollen

Die Zahl der Konflikte mit Passagieren um die Corona-Schutzmaßnahmen habe stark zugenommen, berichtete das Unternehmen am Freitag in Frankfurt. Gründe seien die vielen Lockerungen im Alltag sowie der Wegfall der Maskenpflicht in allen Nachbarstaaten Deutschlands.

Das Unternehmen wertet die zunehmenden Auseinandersetzungen als Sicherheitsrisiko, das gegen andere Risiken abgewogen werden müsse. „Da Sicherheit höchste Priorität für Lufthansa hat, passt das Unternehmen seine Prozesse an“, habe ein Sprecher der Fluggesellschaft gesagt, wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel zuerst berichtete.

Man stelle sich nicht gegen das Gesetz und werde die Passagiere auch weiterhin an vielen Stellen des Prozesses auf ihre gesetzliche Pflicht hinweisen, während der Flüge von und nach Deutschland Masken zu tragen, erläuterte Lufthansa. Nur die Pflicht eben nicht mehr aktiv durchgesetzt durch das Flughafenpersonal. In Ausnahmefällen könnte es aber weiterhin von dem Kapitän oder der Kapitänin der Maschine durchgesetzt werden.

Video: Bislang hatte Lufthansa die Maskenpflicht streng durchgesetzt

Maskenpflicht im Flugzeug: EASA und EU-Behörde ECDC geben Empfehlung auf

Lufthansa hatte die Maskenpflicht an sich seit Beginn der Pandemie strikt durchgesetzt und sogar für Aufmerksamkeit gesorgt, als eine Familie von einem Flug ausgeschlossen wurde, da sich das zweijährige Kind keine Maske anziehen ließ.

Doch in den vergangenen Wochen hatte sich das Unternehmen öffentlich gegen die Maskenpflicht gewendet, die in Deutschland momentan noch in sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere auch in Fernzügen und Bussen, gilt. Damit stellt sich Lufthansa in eine Linie mit der europäischen Luftsicherheitsagentur EASA und der EU-Gesundheitsbehörde ECDC: Diese haben ihre Empfehlung zum generell verpflichtenden Maskentragen vor knapp zwei Wochen aufgehoben.

Auch andere Airlines haben die Maskenpflicht fallen lassen, bei einigen Fluganbietern gilt sie allerdings weiter: Eine Lage, über die sich Reisende vor dem Aufbruch Überblick verschaffen sollten. (mvz mit dpa)