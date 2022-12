Lufthansa lässt Kunden im Chaos in Angola – Rückflüge für 12. Dezember angeboten

Eine Lufthansa-Maschine musste in Afrika notlanden. (Symbolbild) © Markus Mainka via www.imago-images.de

Eine Lufthansa-Maschine muss in Angola notlanden. Die Passagiere müssen ins Hotel – und erleben dann Organisationschaos für ihren Weiterflug.

Luanda (Angola) – Horrorerlebnisse für Familien auf dem Flug von Kapstadt nach München: Wie n-tv.de berichtet, musste eine Maschine der deutschen Lufthansa in der angolanischen Hauptstadt notlanden. An Board offenbar viele Familien, die zuvor in Südafrika Urlaub gemacht hatten und zurück nach Deutschland wollten.

Gegenüber n-tv berichteten einige Passagiere, dass sie danach pures Chaos erlebt hätten. Zum einen seien allen Passagieren die Pässe abgenommen worden, weil Visum und Covid-Dokumente für Angola fehlten. Außerdem hätten die Gäste zwar schnell Hotels bekommen, aber danach keine Rückflüge mehr.

Lufthansa: Technische Probleme machen „kontrollierte Sicherheitslandung“ in Angola nötig

Es dürfte nicht das sein, wovon die Passagiere nach ihrem Südafrika-Urlaub träumten: Auf dem Flug bekommt das Flugzeug plötzlich technische Probleme. Wie ein Lufthansa-Sprecher gegenüber n-tv bestätigte, sei zwar nichts Ungewöhnliches passiert. „Der Flugkapitän hat sich entschieden, zur Landung eines der beiden Triebwerke vorsorglich abzuschalten und mit Prioritätsstatus in Luanda zu landen“, sagte ein Lufthansa-Sprecher gegenüber ntv.de.

„Ein Flugzeug kann sicher mit einem Triebwerk landen, was in diesem Fall auch geschehen ist.“ Nach einem routinierten Standardverfahren – zudem Kreisen in der Luft, um Kerosin zu verbrauchen und leichter zu werden – gehört, sei eine Sicherheitslandung eingeleitet worden. Doch nach Angaben eines Passagiers hätten die Fluggäste schon länger etwas von den technischen Problemen gewusst, weil das Licht an Board nicht funktionierte und der Kapitän früh über die notwendige Notlandung informierte – wohl bange Minuten an Board.

Späte Rückflüge nach Notlandung in Angola

Auf die Erleichterung dürfte schnell erneute Ernüchterung gefolgt sein: Nach Informationen von n-tv konnten einige Passagiere nicht mit einer schnellen Rückkehr nach München rechnen.

Einem Passagier wurde von der Lufthansa demnach als frühester Rückflug der 7. Dezember angeboten. Einer Familie mit drei Kindern sei als nächste Rückreisemöglichkeit der 12. Dezember genannt worden. (kat)