Nach Luises Tod: Wenn Kinder gewalttätig werden – was steckt dahinter?

Von: Lucas Maier

Teilen

Der gewaltsame Tod der 12-jährigen Luise lässt die Gesellschaft erstarren. Experten diskutieren nun, wie es dazu kommen konnte und was nun passieren muss.

Freudenberg – Zwei Mädchen, zwölf und dreizehn Jahre alt, stehen im Verdacht, ihre erst zwölf Jahre alte Freundin umgebracht zu haben. Mobbing soll ein mögliches Motiv für die vielen Messerstiche gewesen sein, mit denen Luise getötet wurde.

Für Diplom-Psychologin Anja Steingen, Gründerin der Anti-Gewalt-Akademie Bonn, zeigt die Gewalttat in Freudenberg klare Anzeichen für „Mädchengewalt“. Gegenüber dem Boulevardblatt Express hat sie versucht, die Tat zu analysieren.

Luise (12) ist tot: Das sagen Expertinnen und Experten nach Freudenberg-Tat

„Ehemals beste Freundinnen. Gewalt in der Gruppe verübt. Vorher geplantes Vorgehen – die Tat selbst kann dann anders als die Planung verlaufen sein. Auch das Motiv Rache ist typisch“, so die Expertin. Der Kinder- und Jugendpsychotherapeut Christian Lüdke sieht in dem brutalen Vorgehen ein „eher untypisches Agieren für Mädchen“, wie er gegenüber Focus angab. „Wenn Kinder andere Kinder töten, dann handelt es sich beim Opfer häufig um einen Peiniger“, so der Psychotherapeut weiter.

Der Kinder- und Jugendpsychiater Helmut Remschmidt hat zwei Bücher über Tötungsdelikte von Kindern und Jugendlichen geschrieben, aber „dass zwei Mädchen in diesem Alter ein anderes Mädchen erstechen, das habe er in 40 Jahren noch nicht erlebt“. Das sagte Remschmidt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Fall Luise (12): Experte hat das „in 40 Jahren noch nicht erlebt“

In den vergangenen Jahren ging die Zahl bei Gewaltverbrechen unter Kindern und Jugendlich weiter zurück, wie ein Bericht des Deutschen Jugendinstitutes von 2021 zeigt. Demnach verringerte sich die Zahl der Tatverdächtigen in Verbindung mit Gewaltkriminalität bei den unter 14-Jährigen zwischen den Jahren 2019 und 2020 um 14,1 Prozent.

Eine Zeitreihe des Bundeskriminalamtes zu der Verteilung des biologischen Geschlechts von Tatverdächtigen bei Gewaltverbrechen zeigte ein eindeutiges Ergebnis. In allen Altersklassen ist der Anteil an weiblichen Tatverdächtigen im Jahr 2020 weitaus kleiner als der männlichen. Für die Altersklasse zwischen 12 und 14 Jahren ist die Zahl der männlichen Verdächtigen siebenmal so hoch wie die der weiblichen.

Kinder und Gewalt: Schule spielt eine entscheidende Rolle

Gerade in Schulen zeigt sich das Problem von gewaltsamen Jugendlichen besonders häufig. Um Gewalt entgegenzuwirken, haben verschiedene Bundesländer eigene Präventionskampagnen ins Leben gerufen. In Nordrhein-Westfalen gibt es neben einzelnen Projekten, wie „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ oder „Schule der Vielfalt – Schule ohne Homophobie“, zwischen 2019 und 2022 zudem den „Aktionsplan Gewaltprävention“.

Mobbing Wo gibt es Hilfe? Bei der Beratungsstelle des jeweiligen Bundeslandes. Wie komme ich an die Hilfe? Die Website mobbt-die-mobber.de stellt eine Liste aller Anlaufstellen bereit und gibt weitere Unterstützung.

„Gewalt spielt natürlich eine Rolle, an allen Schulen, auch an unserer Schule. Man muss dieser Gewalt und diesen Problemen entgegentreten“, erklärte Rainer Bülck, Schulleiter in Schleswig-Holstein, gegenüber dem NDR. An der Schule von Bülck wird versucht, Aggression und Gewalt vorzubeugen, indem sich Schülerinnen und Schüler regelmäßig in einem Klassenrat zusammen finden und dort versuchen, Konflikte aus der Welt zu schaffen.

Mit Unterstützung der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter versucht die Schule in Norderstedt, Gewalt entgegenzuwirken. „Die Eltern sind in der Regel damit überfordert“, so die Einschätzung der Psychoanalytikerin, Evelyn Heinemann, gegenüber dem NDR. Deshalb plädiert Heinemann für mehr qualifiziertes Personal in Schulen. Ob die Präventionsarbeit, Tragödien wie in Freudenberg gänzlich verhindern kann, bleibt zu bezweifeln, ein präventiver Umgang mit Gewalt ist jedoch alle Mal wünschenswert. (Lucas Maier)

Nach der Tat in Freudenberg: Freiheitsstrafe für Kinder wäre das „falsche Mittel“, da ist sich ein Strafrechtsexperte sicher.