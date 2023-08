Überraschender Fund vor Ibiza: Taucher entdecken seltene 40-Kilo-Riesenqualle

Von: Martina Lippl, Alina Schröder

Faszinierendes Meeresgeschöpf: Eine Lungenqualle (Rhizostoma pulmo) in blauem Wasser. Vor Ibiza entdeckten Taucher ein besonderes Exemplar. © Damir Zurub/Imago

Eine riesige Lungenqualle im Meer vor Ibiza zieht alle Blicke auf sich. Die beeindruckenden Bilder des Exemplars sorgen für gemischte Reaktionen.

Evissa – Ein bemerkenswertes Meereslebewesen hat vor der Küste Ibizas für Staunen gesorgt: Eine Lungenqualle, auch als „Rhizostoma pulmo“ bekannt. Dieses Exemplar vor der Insel der Balearen zeigte sich in einer beeindruckenden Größe. Taucher hielten das Phänomen auf Film und Foto fest. Die Bilder dieses seltenen Moments sind faszinierend, da diese Medusen normalerweise eher scheu sind.

Lungenqualle Wissenschaftlicher Name: Rhizostoma pulmo Stamm: Nesseltiere Vorkommen: europäischen Atlantikküste, Nord- und Ostsee, Mittelmeer Besonderheit: Schirmdurchmesser durchschn. 60 Zentimeter

Seltener Fund vor Ibiza: Taucher entdecken seltene 40-Kilogramm Lungenqualle

Die Lungenqualle, mit ihrem durchsichtigen Schirm von 60 Zentimetern Durchmesser, scheint nahe am Strand über den gewellten Meeresboden zu schweben. Das Wasser funkelt türkis, Sonnenstrahlen durchdringen die Oberfläche. Auf einem der Bilder sind die nackten Füße eines Surfers zu sehen, der auf seinem Brett sitzt. Die fesselnden Aufnahmen wurden auf Instagram vom Account „supibiza“ geteilt.

„Gerade, wenn du denkst, du hast schon alles gesehen, kommt eine 40-Kilo-Qualle mit dem Drang zum Paddeln“, heißt es unter dem Post. Obwohl Lungenquallen im Mittelmeer häufig vorkommen, kommt es selten vor, dass ein Exemplar dieser Größe entdeckt und fotografiert wird.

„Ich hoffe, die Quallen sind weit weg“: Riesen-Qualle schüchtert Paddel-Fans ein

Die Reaktionen auf die gigantische Qualle sind jedoch unterschiedlich. „Da will ich eigentlich nicht mehr auf Ibiza paddeln“, meint eine Nutzerin. „Ich hoffe, die Quallen sind weit weg, wenn wir dorthin gehen“, fügt eine andere hinzu. Einige posten lediglich eine Reihe von Emojis mit schockierten Gesichtern. Sie sind sprachlos, dass es solch eine Qualle vor Ibiza gibt. Selbst für gestandene Fischer hält das Meer immer wieder verblüffende Überraschungen bereit, wie etwa einen Pazifischen Riesenkraken vor der Küste Kaliforniens.

„Es war ein bisschen beängstigend, aber sie war hübsch“, schildert offenbar eine Zeugin den Moment mit der riesigen Qualle im Mittelmeer. „Das gibt viel Sushi“, scherzt jemand.

Die Art zählt zu den größten Quallen im Mittelmeer. Trotz ihrer beeindruckenden Größe sind Lungenquallen für Menschen harmlos, wie der spanische Meeresbiologe Manu San Félix nach einer Sichtung durch Badegäste im Jahr 2021 betonte.

Sind Riesenquallen wie Rhizostoma pulmo gefährlich?

„Von einer Lungenqualle gehe keinerlei Gefahr für Menschen aus“, so der Meeresbiologe laut Ibiza Live Report. Dennoch besitzt der rosafarbene Rand der Lungenqualle Nesselzellen. Bei Berührung können diese unangenehme Reaktionen hervorrufen. Wer Lungenquallen verzehren möchte, sollte mit der Zubereitung vertraut sein. Es gibt allerdings auch Quallen, wie die Feuerquallen, deren Berührung äußerst schmerzhaft sein kann.

Neben dem Mittelmeer sind Lungenquallen auch an der Atlantikküste Europas, in der Nord- und Ostsee sowie im Schwarzen Meer anzutreffen. Sie sind besonders häufig im „Mar Menor“ (auf Deutsch: kleineres Meer) zu finden. Diese Salzwasserlagune an der spanischen Mittelmeerküste in der Region Murcia wird als Quallen-Hotspot angesehen, wie spanische Medien berichten.

Aber in den Tiefen des Meeres hat ein US-Forschungsteam bereits eine kleine Sensation erlebt. Mit einem Tauchroboter gelangen ihnen erstaunliche Aufnahmen einer „Phantomqualle“. Doch es sind nicht immer harmlose Begegnungen im Wasser: Eine Invasion von Giftquallen bereitet dem Norden Spaniens Sorgen. Vor der spanischen Insel Gran Canaria wurde zudem ein zwei Meter langer Hammerhai gesichtet.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Alina Schröder sorgfältig überprüft.