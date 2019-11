Tragödie auf Weihnachtsmarkt: Kind von Eisskulptur erschlagen

Tragödie auf dem Luxemburger Weihnachtsmarkt: Ein zweijähriges Kind wurde am Sonntagabend von einer umstürzenden Eisskulptur getroffen und getötet.

In Luxemburg ist am Sonntagabend eine Eisskulptur eingestürzt - Teile davon trafen ein kleines Kind.

Das Kind (2) erlag noch im Krankenwagen seinen Verletzungen.

Luxemburg - Auf einem Weihnachtsmarkt in Luxemburg ist ein kleines Kind durch ein Unglück ums Leben gekommen. Eine Eisskulptur sei am Sonntagabend eingestürzt, berichtete die Polizei. Das Unglück soll sich am Sonntagabend gegen 20 Uhr ereignet haben.

Luxemburg: Auf einem Weihnachtsmarkt stürzt eine Eisskulptur ein - und tötet ein kleines Kind (2)

Ein Eisblock habe das Kind so schwer verletzt, dass es noch im Krankenwagen starb. Aus Rücksichtnahme blieben die Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt des Nachbarlandes am Montag geschlossen, wie die Stadt mitteilte. Alle damit zusammenhängenden Aktionen seien abgesagt.

dpa