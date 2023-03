Russen kopieren McDonald‘s – schmeckt der neue „Big Mac“-Ersatz?

Von: Anika Zuschke

Teilen

In Russland gibt es seit Beginn des Ukraine-Kriegs kein McDonald‘s mehr. Damit ist auch der beliebte Burger Big Mac verschwunden. Wie schmeckt der Nachfolger?

Moskau – Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich der Fast-Food-Gigant McDonald‘s im März 2022 aus Russland zurückgezogen. Wenige Monate später kaufte ein russischer Geschäftsmann dem Unternehmen alle 850 Filialen in dem Land ab – und setzte den Betrieb unter dem Namen „Wkusno i totschka“ (Deutsch: „Lecker und Punkt“) fort. Der beliebte Burger „Big Mac“ wurde dabei als einer von wenigen McDonald‘s-Produkten aber nicht übernommen. Stattdessen landete nun der sogenannte „Big Hit“ auf der Speisekarte. Was halten Kunden in Russland von dem Nachfolge-Burger?

Kein McDonald‘s mehr in Russland – wie macht sich der Nachfolger ohne „Big Mac“?

Bei der Eröffnungsfeier der neuen Kette „Wkusno i totschka“ in Moskau im Juni 2022 machte ein Demonstrant bereits sehr medienwirksam deutlich, dass eine Burgerkette ohne Big Mac in seinen Augen nicht das Wahre ist. „Bringt den Big Mac zurück“ stand in russischer Sprache auf einem Schild, das der junge Mann während der Feierlichkeiten hochhielt. Medienvertretern vor Ort sagte er, dass er gegen diese „Ungerechtigkeit“ demonstriere, dass es in Russland keinen Big Mac mehr gebe.

Aus dem „Big Mac“ ist bei der russischen Burgerkette „Wkusno i totschka“ der „Big Hit“ geworden – schmeckt der Burger wie die Original-Version von McDonalds? © Russian Look/Imago

Tatsächlich wurde der beliebte doppelstöckige Burger genau wie der „McFlurry“ vorerst nicht in das Sortiment der russischen Fast-Food-Kette übernommen – im Gegensatz zu den meisten anderen McDonald‘s-Produkten, die einfach nur einen anderen Namen erhalten haben. In deutschen McDonald‘s-Filialen besteht seit dem 1. Januar übrigens die Mehrwegpflicht – was sich für Kunden damit ändert.

Neuer „Big Hit“ in Russland kann nicht mithalten: „Vermisse den alten Big Mac“

Der neue russische Geschäftsführer Oleg Paroev begründete das folgendermaßen: „Der Big Mac ist die alleinige Erfolgsgeschichte von McDonald‘s. Aber wir werden definitiv bald etwas Ähnliches machen“, versprach Paroev laut T-Online im Sommer 2022 und fügte hinzu: „Wir werden sogar versuchen, es besser zu machen, sodass unsere Gäste unser Gericht mehr mögen werden.“

Doch ist dieser Vorsatz geglückt? „Er schmeckt. Die Soße ist geschmeidig. Das Brötchen ist cool. Ich mag ihn“, berichtet eine Russin n-tv über den neuen Burger „Big Hit“. Ein anderer junger Kunde kann dem offenbar nicht in Gänze zustimmen: „Ich würde sagen, insgesamt ist er nicht so gut wie ein Big Mac. Die Soße, die ja das Hauptsächliche beim Big Mac war, ist ein wenig mehr süß-säuerlich“, erklärt der Russe im Gespräch mit n-tv. Außerdem sei das Brötchen schlechter geworden, weicher, fader.

Ein Student hingegen ist der Meinung: „Wenn man Big Mac und Big Hit vergleicht – der Big Mac ist die Basis für den Big Hit. Sie haben ihn komplett umgestaltet. Sie haben mehr Salat genommen und die Sauce geändert“, so der junge Mann. Trotzdem muss er zugeben: „Im Prinzip ist er cool und anders, aber ich vermisse den alten Big Mac noch immer.“ Das Fazit zum Big Hit fällt also gemischt aus – doch werden sich Russen wohl an den neuen Burger gewöhnen müssen. Denn der „Big Mac“ wird auf russischen Speisekarten so bald wohl nicht wiederzufinden sein.