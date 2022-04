Madagaskar: Geschichte, Politik, Bevölkerung und Geografie

Baobab-Allee, Madagaskar © FLPA / IMAGO

Madagaskar ist ein Inselstaat in Afrika, der sich vor Millionen Jahren vom afrikanischen Kontinent abgespaltet hat. Die Tier- und Pflanzwelt gilt als einzigartig. Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor des als Entwicklungsland eingestuften Staates.

Madagaskar war einst französische Kolonie.

Das Land besitzt durch seine geographische Isolation eine einmalige Flora und Fauna.

Der Staat ist eine semipräsidentielle Republik und hat immer noch mit Armut zu kämpfen.

Antananarivo – Mit einer Fläche von 587.295 Quadratkilometern ist Madagaskar nach Indonesien flächenmäßig der zweitgrößte Inselstaat der Welt. Das Land weist eine enorme Artenvielfalt auf und ist auch landschaftlich besonders reizvoll. In der Hauptstadt Antananarivo befinden sich der Königshügel Ambohimanga mit seinen Palästen und Grabstätten sowie die berühmte Baobab-Allee, die von jahrhundertealten Affenbrotbäumen gesäumt ist.

Madagaskar: Prähistorie und die ersten Europäer

Die Besiedlungsgeschichte von Madagaskar ist in der Forschung noch umstritten. Während konservative Schätzungen die erste menschliche Präsenz auf 350 vor Christus datieren, gehen neuere Studien aufgrund von Schnittspuren an Knochen von Elefantenvögeln davon aus, dass bereits um 8.500 vor Christus hier Menschen ansässig waren. Das Land war anfänglich recht dünn besiedelt, erst mit zunehmender Bevölkerung bildeten sich Königreiche (wie die der Sakalava, Merina oder Betsileo) heraus.

Im Jahr 1500 entdeckte der portugiesische Seefahrer Diogo Dias als erster Europäer die Insel. Auf den wichtigen europäischen Handelsrouten war Madagaskar im Indischen Ozean zunächst nur von geringer Bedeutung. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts wurden – angefacht von den Niederlanden – von hier aus Sklaven in die Kolonie Mauritius verschleppt. Später mischten sich auch britische oder amerikanische Oberhoheiten in den Sklavenhandel ein. Zeitweise nutzten auch Piraten die Insel als Stützpunkt.

Madagaskar: Vom Königreich Merina zur französischen Kolonialzeit

Mit der Gründung des Königreichs Merina gegen Ende des 18. Jahrhunderts setzte eine sukzessive Modernisierung des Staates sein. König Radama I. pflegte die Kontakte zum Vereinigten Königreich. Es folgte eine erste industrielle Ansiedlung der Engländer an der Ostküste. Zudem kamen englische Missionare ins Land, um den christlichen Glauben zu verbreiten.

Ab 1883 versuchten die Franzosen zwei Jahre lang in einem blutigen Krieg, in Madagaskar Fuß zu fassen. Doch erst 1896 konnte Frankreich auf der Insel ein französisches Protektorat errichten. Madagaskar wurde französische Kolonie und zu einem Wirtschaftsstandort für verschiedene Gewürze – darunter auch Vanille. Dennoch regte sich Widerstand gegen die französische Besatzungsmacht und es kam bis Mitte des 20. Jahrhunderts immer wieder zu Aufständen.

Madagaskar: Republik-Phasen seit der Unabhängigkeit

1958 wurde Madagaskar zur Republik in der Communauté française ernannt. Am 26. Juni 1960 erlangte es schließlich seine Unabhängigkeit. Bis Mitte der 1970er Jahre wurde das Land aber immer wieder von politischen Unruhen heimgesucht, bis es ab 1975 unter Didier Ratsiraka Madagaskar in eine Sozialistische Republik umgewandelt wurde. Ratsiraka regierte das Land diktatorisch, bis er 1992 durch eine breite Oppositionsbewegung gestürzt wurde.

In einer neuen Verfassung wurde Madagaskar in eine semipräsidentielle Republik umgewandelt, um die Macht des Präsidenten zu schwächen. Dennoch kam vier Jahre später erneut Ratsiraka in das Präsidentenamt und wurde per Wahlen 2001 von Marc Ravalomanana abgelöst. Ravolamanana hatte demokratische Reformen versprochen, musste jedoch 2009 aufgrund von Korruptionsvorwürfen zurücktreten. Nach einer mehrjährigen Übergangsregierung wurde 2014 Hery Rajaonarimampianina zum Staatspräsidenten vereidigt. Er wurde 2018 von Andry Rajoelina abgelöst, der bereits in der nicht legitimierten Übergangsregierung Präsident war.

Madagaskar: Das politische System

Laut Verfassung ist das politische System Madagaskars eine zentralistische, präsidentielle Republik mit einem direkt gewählten Präsidenten und einem Zweikammersystem (Nationalversammlung und Senat). Die Nationalversammlung hat 160 Mitglieder, die auf vier Jahre gewählt werden. Der Senat vertritt die sechs Provinzen Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina und Toliara. Dabei verfügt jede Provinz nochmal über ein Provinzparlament, deren jeweilige Regierungschefs vom Präsidenten ernannt werden. Darüber hinaus wurde Madagaskar inzwischen in 22 Regionen eingeteilt, um die Dezentralisierung moderat voranzubringen.

Madagaskar: Fakten im Überblick

Hauptstadt: Antananarivo

Amtssprache: Malagasy und Französisch

Fläche: 587.295 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 27,69 Millionen (Stand 2020)

Währung: Ariary (MAG)

Verwaltungsgliederung: 22 Regionen

Religion: 52% indigener Glauben (Animismus, Ahnenkult), 41% Christentum (davon 23% römisch-katholisch und 18% Protestanten), 7% Islam

Madagaskar: Sprachen und Bevölkerung

Von der Mehrheit der Madagassen wird das Malagasy als gemeinsame Sprache sowie als Amtssprache gesprochen. In den Westküstendörfern wird auch Makoa gesprochen, das von den eingewanderten Mosambikanern stammt. Auf der Insel Nosy Be gibt es auch bilinguale Swahili-Sprecher. Neben dem Malagasy existiert noch Französisch als Amtssprache.

Obwohl sich durch das Malagasy die gemeinsame Identität der Madagassen herausgebildet hat, gibt es dennoch zahlreiche ethnische Untergruppen – die sogenannten „foko“ – die sich in ihren gesellschaftlichen Institutionen und Traditionen erheblich voneinander unterscheiden. Der Staat erkennt offiziell 18 Hauptethnien an. Die Merina stellen dabei die größte Untergruppe dar. Auch die religiösen Hintergründe sind immer noch präsent. Obwohl das Christentum weit verbreitet ist, spielen parallel dazu auch die ursprünglichen Religionen mit ihren Ahnen- und Totenkulte in der Bevölkerung noch eine wichtige Rolle.

Wirtschaftlich gesehen zählt das Land allerdings nach wie vor zu den ärmsten Ländern der Welt und trägt typische Züge eines Entwicklungslandes. Die Hauptexportprodukte sind Kaffee, Vanille, Gewürznelken, Zucker sowie Fischerei- und Bergbauprodukte.

Madagaskar: Geografie und Städte

Madagaskar wird auch als der achte Kontinent bezeichnet, weil die Insel vor 150 Millionen Jahren von Afrika und vor 90 Millionen Jahren vom indischen Subkontinent getrennt wurde. Dadurch hat die Insel im Indischen Ozean eine eigenständige Natur entwickelt. Auch landschaftlich ist hier alles vertreten von weißen Sandstränden bis Gebirgsmassiven im Inland. Gelegentlich wird Madagaskar auch als „rote Insel“ bezeichnet, weil gerade die nährstoffärmeren Böden eine rötliche Farbe aufweisen. Das Land liegt im tropischen Klima des Südäquatorialstromes und weist eine durchschnittliche Jahrestemperatur von 25 Grad Celsius aus.

Im Jahr 2017 hat Madagaskar die Marke von 25 Millionen Einwohnern überschritten. Gut ein Drittel der Bevölkerung lebt in den Städten oder städtischen Räumen.

Die größten Städte Madagaskars im Überblick

1 Antananarivo: 1.274.225 Einwohner, Region Analamanga

Madagaskar: Wissenswertes zum Land

Durch die geographische Isolation der Insel hat sich eine einzigartige Tierwelt herausgebildet. Auf Madagaskar leben Arten, die nirgendwo anders auf der Welt zu finden sind – und es werden weiterhin weitere Arten entdeckt. So wurde neben den bereits über 130 existierenden Chamäleonarten noch eine Art entdeckt, die gerade mal drei Zentimeter groß ist. Mit Ausnahme der Fossa – eine Katzenart, die sich von kleineren Säugetieren ernährt – gibt es kaum Raubtiere auf der Insel.

Zu den wohl bekanntesten tierischen Einwohnern des Landes zählen die Lemuren, die ebenfalls in vielen Arten vertreten sind, wie die gerade mal 30 Gramm schweren Mausmakis, die bis zu zehn Kilogramm schweren Indirs oder auch die Kattas, die vor allem im Südwesten des Landes heimisch sind und tatsächlich gerne tanzen. Nicht zuletzt der Zeichentrickfilm „Madagascar“ aus dem Jahr 2005 hat die wichtigsten Vertreter der madagassischen Fauna auf Leinwand gebannt.

Madagaskar hat allerdings auch eine düstere Chronik an zahlreichen Krankheiten zu verzeichnen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Staat vom Ausbruch der Pest heimgesucht, die erst in den 1920er Jahren endemisch wurde. Die Krankheit ist nicht völlig gebannt, immer wieder werden Infektionen registriert. Zuletzt brach die Pest 2017 aus und konnte im Folgejahr eingedämmt werden. Aber auch Lepraerkrankungen werden gelegentlich noch gemeldet. Die flachen Küstenstriche im Osten und Westen des Landes weisen zu dem immer wieder höhere Fallzahlen an Malaria auf.