Vermisste Maddie McCann: Jetzt bricht ein wichtiger Zeuge sein Schweigen

Von: Robin Dittrich

Seit über 16 Jahren gilt Madeleine McCann als vermisst. Immer wieder tauchen neue Hinweise auf – jetzt äußert sich erstmals ein wichtiger Zeuge.

Kassel – Das Verschwinden von Madeleine McCann wird in verschiedensten Medien immer wieder aufgegriffen. 2007 wurde die damals dreijährige Maddie vermutlich entführt. Ein wichtiger Zeuge bricht jetzt im Interview mit der Tageszeitung Bild sein Schweigen.

Wichtiger Zeuge bricht sein Schweigen zum Maddie-Verschwinden

Seit dem Verschwinden von Madeleine Beth McCann aus einer Ferienwohnung an der Algarve im Jahr 2007 häufen sich die Theorien um vermeintliche Entführer. Als Hauptverdächtiger im Fall Maddie gilt mittlerweile der 46-jährige Christian B., der bereits wegen schwerem sexuellen Kindesmissbrauchs vorbestraft ist. Bereits seit Juni 2020 ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen Verdacht des Mordes gegen den damals 43-Jährigen. Im Interview mit der Bild äußert sich jetzt erstmals ein ehemaliger Wegbegleiter von Christian B.

Madeleine McCann wurde weltweit gesucht, hier in Amsterdam. Jetzt bricht ein wichtiger Zeuge sein Schweigen zum Fall. © imago/Archivbild

Helge B. soll es zu verdanken sein, dass sein ehemaliger Weggefährte Christian B. mittlerweile hinter Gittern sitzt und als Hauptverdächtiger im Fall von Maddie gilt. Wie aus dem Interview hervorgeht, lernten sich Christian und Helge vor einer Kneipe in Portugal kennen. Dass Christian B. ein Vergewaltiger ist, will Helge erst später beim Durchstöbern einiger Videos erfahren haben. Bei einem Gespräch soll Christian ihm dann angeblich gestanden haben, dass er für das Verschwinden von Maddie zumindest mitverantwortlich sei: „Sie hat ja nicht geschrien“, zitiert Helge B. die Aussage von Christian B.

Scotland Yard meldet sich nach Hinweisen zum Maddie-Verschwinden offenbar nicht

Nach dem Gespräch soll Christian B. geflohen sein, da er Helge B. diese Information wohl nur aus Versehen mitgeteilt hatte. Wie Helge angibt, will er bereits 2008 mit Scotland Yard telefoniert haben, woraufhin es allerdings zu keinen Ermittlungen kommen sollte. Erst 2017 kam er erneut in Kontakt mit Scotland Yard. 2018 meldete sich dann in der Folge auch das BKA aufgrund der Vergewaltigung einer älteren Dame, wegen der Christian B. aktuell eine siebenjährige Haftstrafe absitzt.

Die Bild fragte Helge B., wieso er erst jetzt eine Aussage tätigt, die im Fall Maddie schon viel früher von Nutzen hätte sein können. „Das muss alles auch mal ein Ende haben. Es werden so viele Lügen über mich verbreitet und ich kann nichts dagegen tun. Dabei habe ich Scotland Yard schon 2008 kontaktiert.“ An eine Unschuld von Christian B. glaubt Helge B. laut Bild-Interview nicht mehr: „Christian, ich hoffe, dass du nicht mit dieser Geschichte davonkommst. Mit dem, was du getan hast.“