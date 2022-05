Vermisste Maddie McCann: Die Suche geht auch nach 15 Jahren weiter

Von: Laura May

Bei einem Urlaub in Portugal ist Maddie McCann 2007 verschwunden – inzwischen sitzt ein Verdächtiger in Haft, doch von Madeleine fehlt jede Spur.

Leicester – 15 Jahre nach dem Verschwinden von Maddie McCann suchen ihre Eltern weiter nach der Wahrheit. Unter dem Slogan „For as long as it takes“ suchen Kate und Gerald McCann noch heute nach ihrer Tochter.

15 Jahre nach Maddies Verschwinden: „Nicht härter, aber auch nicht einfacher“

Viele sprächen sich für einen „Abschluss“ des Falles aus, schrieben die Eltern am Dienstag auf der offiziellen Facebook-Seite für die Suche nach Maddie. Für sie sei dies ein „seltsamer Begriff“. Der 15. Jahrestag von Maddies Verschwinden sei für sie „nicht härter als jeder andere, aber auch nicht einfacher“. Auf ihrer eigenen Homepage „findmadeleine.com“ suchen sie unermüdlich weiter nach Maddie.

„Unabhängig vom Ausgang wird Madeleine immer unsere Tochter bleiben und es wurde ein wahrhaft schreckliches Verbrechen begangen“, hoben Kate und Gerry McCann hervor.

Vermisste Maddie McCann: „Das Bedürfnis nach Antworten, nach der Wahrheit ist grundlegend“

Zugleich schilderten sie, wie sehr ihnen die anhaltende Unsicherheit über das Schicksal ihrer Tochter zu schaffen macht. „Es stimmt, dass Unsicherheit Schwäche erzeugt; Wissen und Sicherheit geben Stärke, und aus diesem Grund ist unser Bedürfnis nach Antworten, nach der Wahrheit grundlegend“, erklärten die Eltern.

Das britische Mädchen Madeleine „Maddie“ McCann war am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Wohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage an der südportugiesischen Algarve-Küste verschwunden, während ihre Eltern in einem Restaurant zu Abend aßen. Trotz großangelegter internationaler Fahndungen und zahlreicher Aufrufe ihrer Eltern wurde der Fall nie aufgeklärt, von Maddie fehlt bis heute jede Spur.

Die vermisste Maddie McCann. (Archivbild) © dpa

Maddie McCann vermisst: 2020 gab es eine unerwartete Wendung – seitdem sitzt Christian B. in Haft

Im Juni 2020 trat eine überraschende Wendung ein: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig gab bekannt, dass sie in dem Fall Mordermittlungen gegen den Deutschen Christian B. führt. Er ist wegen Sexualdelikten vorbestraft und lebte von 1995 bis 2007 regelmäßig an der Algarve. Mittlerweile ist er in Oldenburg wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen Touristin im portugiesischen Ferienort Praia da Luz in Haft.

Maddie McCann: Britische, deutsche und portugiesische Staatsanwaltschaft suchen gemeinsam

Seit knapp zwei Wochen wird B. auch von der portugiesischen Staatsanwaltschaft offiziell wegen Maddies Verschwinden beschuldigt. Nach Einschätzung des Braunschweiger Staatsanwalts Hans Christian Wolters und B.s Anwalt Friedrich Sebastian Fülscher ging es bei dem Schritt der portugiesischen Staatsanwaltschaft vornehmlich darum, eine Verjährung der Tat zu verhindern. Auch in Großbritannien wurde der Fall noch nicht zu den Akten gelegt.

Madeleines Eltern erklärten am Dienstag, sie seien „dankbar für die anhaltende Arbeit und das Engagement der britischen, portugiesischen und deutschen Behörden, da es diese kombinierten Bemühungen der Polizei sind, die zu Ergebnissen führen und diese Antworten liefern wird“. Die McCanns dankten außerdem ihren Unterstützern weltweit bei der Suche nach Maddie: „Es ist ein großer Trost, dass trotz der verstrichenen Zeit Madeleine immer noch im Herzen und in den Köpfen der Menschen ist.“