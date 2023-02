Diese Frau behauptet, die vermisste Maddie McCann zu sein - Bringt ein DNA-Test die Wende?

Von: Leoni Billina

Seit 2007 fehlt von der vermissten Maddie McCann jede Spur – Julia W. (21) behauptet in den sozialen Medien, sie könnte das Mädchen sein. Nun bekommt die junge Frau Unterstützung.

Breslau/London - Eine junge Frau aus Breslau in Polen, die 21-jährige Julia, sorgt seit Tagen für Schlagzeilen, weil sie behauptet, die seit 2007 vermisste Maddie McCann zu sein. In den sozialen Medien fordert sie einen DNA-Test und teilt Fotos von sich und der kleinen Maddie McCann, die beweisen sollen, dass Ähnlichkeiten zwischen den zwei Mädchen bestehen. Ihr Instagram Account „iammadeleinemccan“ – der erst seit ein paar Wochen existiert – hat bereits hunderttausende Follower.

Julia W. will die Öffentlichkeit von angeblichen Ähnlichkeiten zwischen ihr und Maddie McCann überzeugen

So verweist Julia zum Beispiel auf die angeblich ähnliche Augen- und Lippenform von sich und Maddie McCann und einen schwarzen Fleck auf der Iris, den sie und die vermisste Maddie gemeinsam hätten. Außerdem hätte sie dieselben Augen wie Maddies Vater, Gerry McCann, und dasselbe Lachen wie Maddies Mutter, Kate McCann. Viele Nutzer auf Instagram und Tik Tok zweifeln an ihrer Theorie, viele User überschütten sie mit Hasskommentaren.

Mit Fotos will Julia (21) Ähnlichkeiten zwischen ihr und der verschwundenen Maddie McCann beweisen © Instagram

Was die Eltern der entführten Maddie McCann von der ganzen Sache halten, ist unklar. Öffentlich haben die beiden sich nicht geäußert. Auch Julias Aussage, die beiden hätten einem DNA-Test zugestimmt, wurde nicht offiziell bestätigt.

Mithilfe eines Mediums will sie herausfinden, ob sie die entführte Maddie McCann ist

Mittlerweile ist es ruhiger geworden auf Julias Accounts in den Sozialen Medien. Wer sie kontaktieren will, muss das ab sofort über Fia Johansson tun. Die US-Amerikanerin nennt sich selbst „Persian Medium“ und ist nach eigenen Angaben tätig als Medium und Privatdetektivin, außerdem habe sie in der Vergangenheit nach eigenen Angaben schon die Polizei bei Ermittlungen unterstützt. Schon vor Jahren behauptete Johansson, dass die kleine Maddie McCann noch lebe: Auf ihrer Webseite schreibt sie, sie könne mit Toten kommunizieren, habe allerdings nie mit der vermissten Maddie in Kontakt treten können.

Auf Instagram und Tik Tok veröffentlichten Julia und Johansson gemeinsame Live-Videos: Johansson spricht dabei von offenen Fragen, die sie in Bezug auf Julias Familie und ihre Vergangenheit klären müssten. Warum zum Beispiel Julias Mutter nicht bereit sei, einen DNA-Test zu machen – wo sie doch dadurch alle Zweifel ausräumen könnte. Oder warum keine Fotos von Julia existierten, auf denen sie jünger als etwa sechs Jahre alt sei.

In den sozialen Medien wird Julia mit Hass überschüttet

Außerdem appelliert Johansson in diesen Videos an die Öffentlichkeit, Julia in Ruhe zu lassen und sie nicht weiter mit Hass zu überschütten und zu bedrohen. Julia selbst bricht dabei immer wieder in Tränen aus. Ihre Familie wende sich von ihr ab, weil sie einen DNA-Test fordere, auch ihr Freund drohe damit, Schluss zu machen.

Nach Angaben von Julia hätten die Eltern von Maddie McCann einem DNA-Test zugestimmt. Allerdings betonte Johansson in einem Video, dass sie nicht verraten würden, wann, wo und wie dieser Test durchgeführt werden würde, um Julias Privatsphäre und die von Maddie McCanns Eltern zu schützen. „Wir werden die Wahrheit finden, nach der du suchst“, sagte Johansson in einem Video zu Julia. Bis dahin sollten alle die Privatsphäre dieser verletzlichen jungen Frau schützen, so Johansson.

Maddie McCann wurde 2007 aus einem Ferien-Apartment in Portugal entführt. Unter Tatverdacht steht Christian B., der zu der Zeit als Maddie verschwand, in Portugal lebte. Aktuell sitzt er wegen Vergewaltigung im Gefängnis, er soll möglicherweise weitere Sexualdelikte begangen haben.