Vermisste Maddie McCann: Verdächtiger bricht sein Schweigen – Christian B. habe „fast nichts“ getan

Von: Jennifer Lanzinger

Wird seit 2007 vermisst: Maddie McCann verschwand in Portugal spurlos. (Archivbild) © Luis Forra/dpa

Noch immer gilt Maddie McCann als vermisst, vor zwei Jahren rückte ein Deutscher in den Fokus der Ermittlungen. Nun bricht Christian B. sein Schweigen, er habe „fast nichts“ getan.

Oldenburg – Es ist einer der mysteriösesten Kriminalfälle Europas, auch 15 Jahre nach ihrem Verschwinden ist das Schicksal der kleinen Maddie McCann aus Großbritannien noch immer nicht geklärt. In den Fokus der Ermittlungen geraten ist bereits vor zwei Jahren ein Mann aus Deutschland, Christian B. wurde vor wenigen Tagen formell als Beschuldigter in Portugal erklärt. Nun äußerte sich der mehrfach vorbestrafte Mann in einem Brief. Er habe „fast nichts“ getan.

Was genau in der Ferienanlage in Praia da Luz in Portugal passiert ist, ist noch immer Gegenstand vieler Ermittlungen. Mittlerweile beschäftigen sich nicht nur Ermittler in Portugal mit dem mysteriösen Vermisstenfall, auch Beamte in Großbritannien und in Deutschland versuchen das Schicksal der kleinen Britin aufzuklären. Am Donnerstag hatte die Staatsanwaltschaft der portugiesischen Region Faro veröffentlicht, einen Mann aus Deutschland zum Verdächtigen in dem Fall zu erklären. Die Eltern der vermissten Maddie McCann begrüßen den Schritt der portugiesischen Ermittler. „Das spiegelt einen Fortschritt in den Ermittlungen wider, die von den portugiesischen, deutschen und britischen Behörden durchgeführt werden“, hieß es in einer Mitteilung auf der von den Eltern betriebenen Website.

Ihre Hoffnung setzten Madeleines Eltern darauf, dass die Ermittler mit dem Mordverdacht nicht ganz richtig liegen. Es sei wichtig, zu bemerken, dass der Verdächtige noch nicht angeklagt worden sei im Zusammenhang mit dem Verschwinden ihrer Tochter im Mai 2007, heißt es in der Mitteilung weiter. „Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering sein sollte, haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Madeleine noch immer am Leben ist und wir mit ihr vereint werden.“

Vermisste Maddie McCann: Christian B. bricht sein Schweigen - 45-Jähriger gilt als formell Verdächtiger

Wie die dpa berichtet, soll es sich bei dem Verdächtigen um den 45 Jahre alten Deutschen Christian B. handeln. Im Juni 2020 hatten das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig mitgeteilt, dass der inhaftierte Christian B. in dem Fall unter Mordverdacht stehe. Die Oldenburger Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag ganz allgemein, dass es jüngst ein Rechtshilfeersuchen aus Portugal gegeben habe, dem stattgegeben worden sei. Details zu dem Beschuldigten nannte der Sprecher aber nicht. Das Verfahren werde in Portugal geführt, hieß es.

Eine Beteiligung an dem Verbrechen an der kleinen Maddie McCann streitet der 45-Jährige jedoch offenbar energisch ab. Wie unter anderem der Spiegel berichtet hatte, soll es sich bei dem 45-Jährigen um einen mehrfach Vorbestraften handeln. In einem fünfseitigen Brief, dieser soll laut britischen Medienberichten an eine Freundin geschickt worden sein, bricht der 45-Jährige nun sein Schweigen und streitet das Verbrechen an der kleinen Maddie McCann ab. Das Schreiben liegt der britischen Daily Mail offenbar vor.

Vermisste Maddie McCann: Verdächtiger erklärt, ein „paar dumme Fehler gemacht“ zu haben

Darin soll sich, so berichtet das britische Blatt, der 45-Jährige als „der bekannteste Bösewicht der Welt bezeichnen“. Doch der Deutsche erklärt in dem Brief auch: „und ich habe nichts getan. Naja, fast nichts“. Demnach soll Christian B. in dem Brief zugegeben haben: „Drogendealer, Einbruch in Häuser, Wohnen in Autos und als ich 17 war, gab es irgendwas mit Kindern“. Doch mit dem Verbrechen an der kleinen Maddie will Christian B. demnach nichts zu tun haben. Der Deutsche soll zudem in dem Brief erklärt haben: „Ich habe niemanden angegriffen, nachdem ich 18 war. Ich habe ein paar dumme Fehler gemacht, als ich jünger war, aber wer hat das nicht?“

Christian B. ist sich demnach sicher, dass die Behörden keinerlei Beweis gegen ihn im Fall Maddie hätten und „sie haben ihn noch immer nicht“. Der Deutsche soll in dem Brief auch geschrieben haben: „Willkommen zum größten Abenteuer, das man sich vorstellen kann.“

Maddie McCann: Kann das Verschwinden der kleinen Britin noch geklärt werden?

Dass der 45-Jährige tatsächlich nach seinem 18. Geburtstag keinen Menschen mehr angegriffen hat, glauben Behörden unter anderem aus Deutschland jedoch nicht. Aktuell sitzt Christian B. im niedersächsischen Oldenburg eine mehrjährige Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer Frau im Jahr 2005 ab. Die Vergewaltigung hatte sich in dem Haus des Opfers abgespielt, in der Nähe von Praia da Luz in Portugal. Also in der Nähe von dem Ort, in dem Maddie McCann aus einer Ferienanlage verschwunden war.