Zu hohe Stromkosten: Madrid reduziert Zugverkehr - Hauptstadt erntet deutliche Kritik

Von: Anna Lehmer

Der Nahverkehr in Madrid wird reduziert. Steigende Strompreise veranlassten die Stadt zu dieser Maßnahme. © picture alliance/dpa/EUROPA PRESS | Eduardo Parra

Wegen stark gestiegener Energiekosten fährt Madrid die Metro zurück. Die Hauptstadt Spaniens erntet für die ausgedünnten Fahrpläne Kritik.

Madrid – Nicht nur in Deutschland steigen die Energiekosten, auch in Spanien sind sie nahezu explodiert. Die Hauptstadt des Landes zieht nun erste Konsequenzen und reduziert den U- und Stadtbahn-Verkehr. Durchschnittlich 10 Prozent weniger Züge werden in nächster Zeit durch Madrid fahren, was auf einige Kritik stößt.

Madrid reduziert Zugverkehr: Metro mit durchschnittlich 10 Prozent weniger Zügen

Wie die spanische Zeitung El País berichtet, verbraucht die Metro de Madrid mehr als 600 Millionen kWh pro Jahr. Geschätzt 268 Millionen Euro muss die Stadt für die Stromrechnung der Infrastruktur 2022 aufbringen – mehr als fünfmal so viel wie noch vor zwei Jahren. Aktuell beläuft sich die Stromrechnung auf 800.000 Euro pro Tag. Die monatliche Rechnung ist damit von 3,4 Millionen Euro im Februar 2021 auf 12,2 Millionen Euro im Februar 2022 gestiegen. Um diesen enormen Sprung etwas abzufedern, hat Madrid die Reduzierung des Metro-Fahrplans beschlossen.

Metro de Madrid setzt wegen Energiekosten weniger Züge ein

Metro de Madrid gibt im Gespräch mit El País an, dass zu Stoßzeiten weiterhin 311 von 325 Zügen eingesetzt werden würden. Dies entspreche einem Rückgang von knapp 4 Prozent. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers wurde der Dienst über den Tag verteilt um durchschnittlich 10 % gekürzt, große Einschränkungen gebe es damit nicht. Zudem würden ohnehin die Fahrgastzahlen der Metro Madrid rückläufig sein. Im Vergleich zum März 2020, also der Zeit vor dem Ausbruch der Coronapandemie, nutzen demzufolge 20 Prozent weniger Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel.

Hohe Strompreise zwingen Madrid zu Maßnahmen: Metro deutlich reduziert

Enrique Ossorio, spanischer Regionalminister für Bildung, Wissenschaft und Hochschulen, verteidigte die Entscheidung. Der extreme Anstieg des Energiepreises habe die Stadt dazu gezwungen, Einsparungen bei den laufenden Kosten durchzuführen. Nur so könne die Zukunft der Stadt nachhaltig gewährleistet werden. Zudem würde die Verringerung der U- und Stadtbahnen nur eine geringe Verzögerung bedeuten. Die Fahrgäste müssten nur wenige Sekunden länger auf den nächsten Zug warten, so der Politiker laut der spanischen Zeitung.

Kritik für Verringerung von U-Bahn-Verkehr: Umweltverschmutzung steigt

Kritik hagelt es vor allem von Umwelt- und Verbraucherschützer. Die Organisation Facua bezeichnete die Maßnahme als Ausrede, um den Schienenverkehr zu reduzieren. Dadurch würde die Regierung die Mittel für öffentliche Dienstleistungen kürzen können, was nur den Wohlhabendsten zugutekomme. Die übrigen Bürger, die auf diese Verkehrsmittel angewiesen sind, erlitten deutliche Nachteile. Mehr Menschen würden auf das Auto umsteigen, was einerseits die Spritkosten in die Hohe treibe und andererseits die Umwelt stark verschmutze, lautet die Kritik.

Während Madrid mit einer Reduzierung des Schienenverkehrs auf die gestiegenen Energiepreise reagiert, hat Deutschland das 9-Euro-Ticket als Entlastung beschlossen. Im Juni fällt der Startschuss für die Aktion aus dem Entlastungspaket 2022, um mehr Menschen für öffentliche Verkehrsmittel zu begeistern. (ale)