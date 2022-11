Schläge und Tritte gegen den Kopf – Teenager verprügeln Mädchen in Karlsruhe

Von: Ines Baur

An einer U-Bahn-Haltestelle in Karlsruhe soll eine Prügelattacke zwischen mehreren Mädchen stattgefunden haben. Wo, wann und wer Täter oder Opfer sind, ist bisher nicht bekannt. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild

Im Netz kursieren Bilder einer Prügel-Attacke in einer Karlsruher U-Bahn-Station. Zu sehen sind zwei Mädchen im Teenager-Alter, die eine andere Halbwüchsige brutal verprügeln. Die Polizei geht ersten Hinweisen nach.

Karlsruhe/München – Es sind schockierende Szenen, die bei Twitter zu sehen sind: In einer U-Bahn-Station in Karlsruhe ziehen zwei halbwüchsige Mädchen ein anderes Mädchen an den Haaren, schlagen und treten auf sie ein. Die Attackierte versucht nur, sich zu schützen. Erst als eine der Täterinnen das am Boden liegende Opfer mit dem Fuß auf den Kopf tritt, geht die andere Täterin dazwischen.

Ein Hinweis zu dem Vorfall kam laut den Badischen Neusten Nachrichten vom Karlsruher Haus des Jugendrechts. Demnach hat der Vorfall eine Vorgeschichte. Details dazu sind nicht bekannt.

Prügelnde Teenager, etliche Passanten sehen oft nur zu

Ebenso schockierend wie die Szene selbst ist, dass etliche Passanten dem Angriff wohl tatenlos zusehen. „Das erschreckende an diesem Video ist, dass keiner eingreift, das Leid des Opfers noch gefilmt wird und Tritte zum Kopf des am Boden liegenden Opfers ausgeführt werden“, twittert ein User.

Immer wieder kommt es zu Übergriffen, Gewalttaten und brutalen Prügeleien unter Jugendlichen. Im Englischen Garten in München wurde im Sommer ein Jugendlicher von mehreren anderen Halbwüchsigen attackiert und getreten.

Video kursiert seit Wochenende im Netz – Polizei sieht die Verbreitung kritisch

Kritisch sieht die Polizei laut Echo 24, dass durch die Verbreitung des Videos strafrechtlich Relevantes öffentlich diskutiert und kommentiert werde. Das sei in erster Linie Aufgabe der Justiz. Womöglich könne das Video zwar zur Identifizierung der Täterinnen beitragen, heißt es. Doch die Verbreitung durch Dritte ohne einen Zeugenaufruf der Polizei sei wenig sinnvoll.