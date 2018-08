Tragischer Unfall an Kölner Bahnhof: Zwei Männer werden überrollt und sterben

Bericht O-Ton: "Warum sie sich dort befanden, war noch unklar."

Evtl. was mit Handy?

Vor ein paar Wochen sind mir auf unserer Bundesstraße ebenfalls ein paar Männer und junge Frauen (3Männer/2Frauen) gestanden, waren ganz vertieft mit Ihren Handys und 2 hatten noch eine zusätzliche Engerieversorung per Kabel an eine Powerbank in der Tasche.

Nachdem mehrere Autos langsam fuhren und auch anhielten, ließ ich beim langsamen Umfahren dieser Gruppe meine Seitenscheibe runter und konnte entnehmen das die irgenendwas mit Monsterjagd machten ......... da fiel mir das ein mit diesem Pokemonmonsterzeug, und einem Bericht wonach bereits Jugendlichen in Sperrgebiete der Bundewehr eindrangen um dort diese virtuellen Viecher zu jagen.