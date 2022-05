Satz aus Geschäftsbericht erhitzt Gemüter: Zweifelt Biontech an der Wirkung seines Corona-Impfstoffs?

Biontech Corona-Impfstoff: Mainzer Unternehmen hat keine Zweifel an der Wirkung.

Der Vorwurf von Impfgegnern taucht immer wieder auf: Biontech habe Zweifel an der Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs. Warum das falsch ist, erklären wir hier.

Berlin/Mainz – Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer ist seit Ende Dezember 2020 in Deutschland zugelassen. Weltweit wurden Millionen Menschen der Biontech/Pfizer-Impfstoff namens Comirnaty verabreicht. Das Vakzin schützt Menschen vor schwerwiegenden Covid-Erkrankungen. Obwohl das bereits viele internationale Untersuchungen nachgewiesen haben, laufen Impfgegner und Impfskeptiker weiter Sturm gegen das Mittel.

Jüngst wird mit Verweis auf ein Biontech-Dokument aus den USA dem Hersteller unterstellt, er selbst sei gar nicht überzeugt von seinem Impfstoff. Auch Politiker der AfD griffen diese Vorwürfe auf. „Biontech glaubt nicht mal selbst an die Impfung“, heißt es etwa von der AfD. Was ist dran an dieser Behauptung der Impfgegner und -kritiker?

Zunächst vorneweg: Diese Behauptung ist falsch. Im Mittelpunkt des Vorwurfs in Richtung des Pharmaunternehmens aus Mainz steht dessen Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) vom 30. März 2022 über das Geschäftsjahr 2021. Ein solcher muss nach dem US-Handelsgesetz jährlich von ausländischen Aktiengesellschaften vorgelegt werden.

Satz aus dem Biontech/Pfizer aus dem Geschäftsbericht wird aus dem Kontext gerissen

Grundsätzlich verweist Biontech in diesem Bericht auf das „hohe Schutzniveau“ der Impfung. Das Mittel biete „ein hohes Maß an Schutz gegen bedenkliche Varianten, einschließlich Alpha, Beta und Delta“. Jüngste Laborstudien hätten zudem gezeigt, dass drei Impfdosen auch gegen die Variante Omikron wirkten, so das Unternehmen. Doch vor allem ein Satz im insgesamt 700 Seiten umfassenden Papier erhitzt die Gemüter.

Biontech schreibt: „Es könnte sein, dass wir nicht in der Lage sind, eine ausreichende Wirksamkeit oder Sicherheit unseres Covid-19-Impfstoffs und/oder variantenspezifischer Präparate nachzuweisen, um eine dauerhafte behördliche Zulassung in den USA, in Großbritannien, in der Europäischen Union oder in anderen Ländern zu erhalten, in denen der Impfstoff eine Notzulassung oder eine bedingte Marktzulassung erhalten hat.“

Daraus schließen einige, dass selbst der Hersteller einräumt, ein unwirksames und unsicheres Mittel auf den Markt gebracht zu haben. Doch das stimmt nicht. Die Aussage fällt in einem Warnhinweis mit Vorhersagen der Geschäftsführung. Diese juristischen Angaben sind von der Börsenaufsicht detailliert vorgeschrieben, um mögliche Schadenersatzklagen von Investoren zu vermeiden. Im Biontech-Bericht führt diese Vorschrift dazu, dass alle denkbaren Einflüsse auf den Unternehmensgewinn und die geschäftliche Entwicklung geschildert werden müssen. Damit sollen sich Investoren über sämtliche möglichen Risiken ein Bild machen können.

Biontech muss Investoren über Risiken aufklären

Zu den aufgeführten potenziellen Unwägbarkeiten gehört unter anderem auch die Konkurrenz durch andere Impfstoffe und deren Effizienz, Kosten, Transport- und Lagermöglichkeiten, Sicherheit, Nebenwirkungen und Beständigkeit der Immunantwort. Die Geschäftsergebnisse könnten auch beeinflusst werden, etwa durch „das Ausmaß, in dem ein Covid-19-Vakzin in der Zukunft weiterhin nötig sein wird“.

Impfstoff Comirnaty Hersteller Biontech/Pfizer Wirkweise mRNA-Vakzin Wirksamkeit in 95 Prozent der Fälle kommt es nicht zu einem schweren Krankheitsverlauf

Derzeit gilt für den Biontech-Impfstoff Comirnaty in der Europäischen Union eine bedingte Marktzulassung. Diese wurde erstmals im Dezember 2020 erteilt und im November 2021 um ein weiteres Jahr verlängert. Also unterliegt der Comirnaty-Impfstoff weiter einer bedingten Zulassung. Dies kann sich auch erst nach zwei Jahren ändern. Für die finale Zulassung sind nämlich zweijährige Langzeitstudien inklusive Langzeitbeobachtungen erforderlich. An die Sicherheit von Covid-19-Impfstoffen werden von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) dieselben Anforderungen gestellt wie an jeden anderen in der EU zugelassenen Impfstoff. Bei einer bedingten Zulassung werden Daten bewertet, sobald sie verfügbar sind – und nicht erst, wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind. Nach einer anfänglichen Notfallzulassung in den USA hatte die Arzneimittelbehörde FDA dem Mittel bereits im August 2021 die vollständige Zulassung erteilt.

Biontech/Pfizer: Corona-Impfstoff schützt gegen Omikron weniger gut als gegen Delta

Biontech/Pfizer zeigte nach einer Infektion mit der Delta-Variante eine Wirksamkeit von etwa 90 Prozent gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung. So der aktuelle Stand der Wissenschaft. Bei der Omikron-Variante zeigen erste Daten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts, dass der Schutz weniger gut ist. In einer von Pfizer finanzierten Studie betrug die Wirksamkeit nach drei Dosen gegen Krankenhauseinweisungen wegen Omikron 85 Prozent innerhalb der ersten drei Monate nach der Impfung. Sie fiel aber auf 55 Prozent nach drei Monaten oder länger. Zu keinem Zeitpunkt in der Pandemie haben namhafte Forscher behauptet, eine Corona-Impfung schütze zu 100 Prozent vor Covid-19. (dpa/ml)