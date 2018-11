Mann fährt in VW Golf - er hört ein komisches Geräusch, dann passiert es

Ein 31-Jähriger fährt in seinem VW Golf auf der Autobahn. Plötzlich hört er ein komisches Geräusch - dann passiert es.

Mainz - Großer Schock auf der A63 bei Mainz: Ein 31-jähriger Mann fuhr in seinem VW Golf in Richtung Kaiserslautern, als er ein komisches Geräusch vernahm - nur einen Augenblick später ereignete sich der verheerender Unfall. Darüber berichtet extratipp.com*.

Was war passiert? Am vergangenen Samstag (3. Oktober) gegen 19.20 Uhr war der31-Jährige mit seinem VW Golf auf der A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs. Als er mit seinem Auto gerade die Anschlussstellen Saulheim und Wörrtstadt (ca. 20 Kilometer von Mainz entfernt) passierte, hörte er für einen kurzen Moment ein komisches Geräusch: Ein Kieselstein war auf die Windschutzscheibe seines VW Golfs geprallt.

Nachdem der hochgewirbelte Stein dem VW-Golf-Fahrer offenbar einen Schrecken eingejagt hatte, passierte es: Der 31-Jährige war eine kurze Zeit unaufmerksam und fuhr ohne zu bremsen auf den vorausfahrenden Nissan Micra auf, wie die Polizei am Montag mitteilt. Und das mit so einer Wucht, dass die 40-jährige Fahrerin aus dem Offenbacher Raum mit ihrem Nissan auf einen vor ihr fahrenden VW geschleudert wurde. Herumfliegende Trümmerteile sorgten außerdem dafür, dass noch ein viertes Fahrzeug leicht beschädigt wurde.

+ So sah das Fahrzeugheck des beschädigten Nissan Micras aus. © Polizei Mainz

Der 31-jährige Unfallverursacher sowie drei Frauen aus dem Nissan wurdenumgehend in eine Klinik in Mainz gebracht - die drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so krass beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die A63 bei Mainz war von 19.20 Uhr bis etwa 20.50 Uhr teilweise voll gesperrt.

