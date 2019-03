Insta-Opi wird durch Rap-Video mega berühmt - das ist der Grund 

Enkel postet Bilder von seinem Opa in angesagter Street-Wear auf Instagram - Der Account hat mittlerweile 385.000 Follower. Jetzt hat Opa "Gramps" es sogar in ein Musikvideo geschafft.

Mainz - Auf Instagram posiert der als "Gramps" bekannte 73-Jährige seit 2017 regelmäßig in angesagter Street-Wear auf dem Account seines 22-jährigen Enkels Jannik Diefenbach (auf Instagram "jaadiee"). Und das mit großem Erfolg: etwa 385.000 Follower hat der Instagram-Account bereits und Alojz Abram erfreut sich besonders in der Street-Wear-Szene großer Bekanntheit.

Jetzt ist die Rap-Szene auf den coolen Opi aufmerksam geworden. Der Rapper "Shindy" hat am vergangenen Donnerstag sein neues Musikvideo "Affalterbach" auf YouTube veröffentlicht. Und im Musikvideo spielt Opa kurzen Szene Alojz Abram (73) mit.

Musiker "Shindy" postete vergangenen Freitag ein Foto des 73-Jährigen auf seinem Instagram-Account und betitelt diesen als "größten Playboy im gesamten Video". Wie es zu der außergewöhnlichen Kooperation zwischen dem Instagram-Opa und dem Rapper kam, erläutern Jannik Diefenbach und Alojz Abram auf YouTube.

Anfrage per Business-Mail

Ihren Aussagen zufolge erhielten sie eine Business-Mail zu dieser Angelegenheit. In dieser sei Abram gefragt worden, ob er Interesse daran habe, in einem Musikvideo mitzuwirken. Diefenbach und sein Opa Alojz gingen auf das Angebot ein. Alojz Abram äußert sich im YouTube-Video sehr positiv zu dieser Erfahrung: "So ein Erlebnis habe ich noch nie mitgemacht". Er sei am Set in Stuttgart, wo der Videodreh stattfand, gemeinsam mit seiner Frau "wie die Kanzlerin" begrüßt worden.

Die Dreharbeiten zu der wenige Sekunden langen Szene, in der er zu sehen ist, haben laut Abram etwa 15 Minuten gedauert. In dieser wippt Alojz Abram, umringt von tanzenden, jungen Frauen in einem Club zum Beat des Songs. Beim Dreh durfte er dabei nach eigenen Aussagen jedoch nicht nach links und rechts, sondern nur gerade aus in die Kamera schauen. So habe er von den um ihn tanzenden Frauen in der Szene nur wenig mitbekommen.

Rund 5 Millionen Klicks

Das Musikvideo hat aktuell rund 5 Millionen Klicks. Zwischenzeitlich wurde es von der Video-Plattform genommen. Mittlerweile ist es wieder in einer leicht veränderten Variante zu sehen. Grund hierfür war scheinbar eine Auseinandersetzung mit der Sängerin, welche die Hook der ersten Song-Version gesungen hat. Dies teilte "Shindy" seinen Fans am Samstag über Instagram mit.

(at)

