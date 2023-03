„Musste ihn immer um Geld anbetteln“: Mann muss Ex-Frau nach Scheidung 200.000 Euro für Hausarbeit nachzahlen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Sie arbeitete 25 Jahre lang im Haushalt und erzog alleine die Kinder: Eine Frau hat ihren Ex-Mann auf eine Entschädigungszahlung verklagt - und gewonnen.

Malaga / München - Es ist ein Präzedenzfall, der für Aufsehen sorgt und das Scheidungsrecht in Spanien durcheinander rütteln könnte: Der Fall der Ivana Moral. Die 48-Jährige bekommt von ihrem Ex-Mann eine Entschädigungszahlung von über 204.000 Euro, weil sie sich in ihren Ehejahren ganz alleine um Haushalt und Kinder gekümmert hat. Außerdem hat sie als Putzkraft im Unternehmen ihres damaligen Gatten, einem Fitnessstudio, ausgeholfen. Damals ohne Bezahlung - nun bekommt sie alles auf einmal.

„Ich musste meinen Mann immer um Geld anbetteln“

Sie braucht das Geld dringend. „Ich lebte im Elend. Ich konnte meiner Tochter nicht mal einfach so Schulhefte kaufen. Mein Mann dagegen hatte einen 400-Euro-Motorradhelm, er kaufte sich einen riesigen Olivenhain. Ich dagegen fühlte mich wirtschaftlich bedroht, wertlos und hoffnungslos abhängig. Ich musste meinen Mann immer um Geld anbetteln“, erzählt sie der La Vanguardia. „Es gab Tage, an denen ich zehn Stunden gearbeitet habe, weil ich nach den Kursen das Fitnessstudio putzen musste.“ Bei der Heirat hatte sie auf sein Drängen hin einen Gütertrennungsvertrag unterschrieben.

Nun sind ihre Geldsorgen gelöst - der Fall ist einzigartig. Nach dem Urteil eines Gerichts in Malaga wird ihr für ihre Mühen in jedem Ehejahr (1995 bis 2020) der Mindestlohn in Spanien zugesprochen, dazu eine Rente von 500 Euro sowie 1000 Euro monatlich für die gemeinsamen Kinder (zwei Töchter, heute 16 und 20).

Ivana Moral: Ihr Ex-Mann ist Millionär

Die Anwältin Marta Fuentes feiert das Urteil: Es sei „beispielhaft für alle Frauen, die im Schatten von Karriere-Männern stehen“. Und auch Ivana Moral strahlt: „Es geht nicht vorrangig ums Geld, sondern um die Wertschätzung, die ich für alles bekommen habe, was ich in den letzten 25 Jahren voller Hingabe getan habe.“ Viele Anwälte hätten ihr von der Klage abgeraten und ihr erzählt, sie würde nur Zeit und Geld verschwenden - es kam anders. Moral rief andere Frauen dazu auf, „einzufordern, was ihnen zustehe.“

Ihr Ex-Mann wird es verschmerzen können. Sein Vermögen soll etwa fünf Millionen Euro betragen. Dennoch gilt als gesichert, dass er das Urteil anfechten wird.

Hochzeit, Scheidung, Entschädigungszahlung? So ist das in Deutschland geregelt

Und wie sieht die Lage in Deutschland aus? „Eine explizite Entschädigung für Haushaltsaufgaben gibt es nicht“, ist auf der Website Scheidung.com zu lesen. Aber: „Im Ehe- und Scheidungsrecht werden Kinderbetreuung oder Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit als gleichwertig betrachtet. Beide Ehepartner tragen damit zum Familienleben bei. Arbeitet ein Ehepartner also während der Ehe in Teilzeit weiter oder gibt seinen Beruf auf, um sich ganz auf Familie und Haushalt zu konzentrieren, muss sich dies in der Aufteilung des Vermögens widerspiegeln.“

Aufgrund der ehelichen Solidarität sei der besserverdienende Ehepartner dazu verpflichtet, „während des Trennungsjahres und in bestimmten Fällen sogar nach der Scheidung, etwa wegen Betreuung eines gemeinsamen Kleinkindes, finanzielle Unterstützung zu leisten“. (cgsc)

Spanien oder ein exotisches Fernreiseziel - wohin geht der Urlaub? Die Wechselkurse könnten für viele Deutsche ein Entscheidungskriterium sein. Wir nennen Länder, in denen man im Moment mehr für seine Euros bekommt als bis vor Kurzem.