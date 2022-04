Malawi: Geschichte, Politik, Bevölkerung und Geografie

Der Malawisee ist der drittgrößte See Afrikas. © Michael Runkel / robertharding / IMAGO

Malawi ist ein schmales Land mit einer 850 Kilometer langen Nord-Süd-Ausdehnung. Das Land wurde nach seiner Unabhängigkeit 1964 viele Jahre diktatorisch regiert. Trotz vieler Bodenschätze ist es heute immer noch auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen.

Malawi wurde nach der britischen Kolonialzeit 1964 unabhängiger Staat.

Der Malawisee ist der drittgrößte See Afrikas und zugleich ein bedeutendes Binnengewässer in der Region.

Trotz hoher Armut gelten die Bewohner des Landes als ausgesprochen fröhliche und freundliche Menschen.

Lilongwe – Schon in prähistorischer Zeit war Malawi von den Vorfahren des Homo sapiens besiedelt. Der Name des Landes bedeutet übersetzt „flammendes Wasser“, was auf den bedeutendsten See des Landes – dem Malawisee mit seinen schillernden Lichtreflektionen – zurückzuführen ist. In dem Binnengewässer, an das Tansania und Mosambik angrenzen, kommt es aber auch immer wieder zu Grenzkonflikten – und das, obwohl Malawi aufgrund seiner freundlichen Bewohner als das „warme Herz von Afrika“ bezeichnet wird.

Malawi: Prähistorie, Besiedlung und Kolonialismus

Aus Malawi stammt einer der ältesten Funde eines Menschen. Der deutsche Paläanthropologe Friedemann Schrenk fand 1991 einen Unterkiefer, der 2,5 Millionen Jahre alt sein soll und zur Gattung des Homo rudolfensis zählt. Es ist davon auszugehen, dass schon lange vor der Steinzeit in Malawi Menschen siedelten, bevor die Stämme der San und Bantu in die Region einwanderten. Ab etwa 200 nach Christus ist im südlichen Malawi eine eisenzeitliche Kultur nachweisbar. Zwischen 1000 und 1480 nach Christus erfolgte eine weitere Besiedlung durch den Chewa-Stamm aus dem Luba-Gebiet.

Im 14. Jahrhundert entstand ebenfalls im südlichen Malawi das Königreich Maravi, das sich bis zur Ostküste Afrikas ausdehnte. In der Mitte des 17. Jahrhunderts verschleppten portugiesische sowie arabische Sklavenhändler viele Menschen aus der Region. David Livingstone wird als erster Europäer genannt, der 1859 den Malawisee erreichte. Das Land wurde 1891 schließlich britisches Protektorat und wurde 1907 in die Kolonie Njassaland umgewandelt. Unter dem Baptistengeistlichen John Chilembwe revoltierte die einheimische Bevölkerung 1915 gegen die britische Fremdherrschaft.

Malawi: Der Weg zur Unabhängigkeit

Aus der Widerstandsbewegung entwickelte sich 1944 der Nyassaland Africa Congress (NAC), der sich für die Interessen der schwarzen Bevölkerung sowie für deren Rechte und Freiheit einsetzte. Gestärkt wurde die Bewegung durch die Mitgliedschaft Malawis in der „Zentralafrikanischen Föderation“, zu der auch die Regionen Nordrhodesien (Sambia) und Südrhodesien (Simbabwe) gehörten. Der Freiheitskämpfer Hastings Kamuzu Banda setzte sich für die Unabhängigkeit von Malawi ein. Die NAC wurde in die Malawi Congress Party (MCP) umgewandelt, deren Führung er übernahm.

1964 erlangte Malawi schließlich seine Unabhängigkeit und wurde zwei Jahre später eine Präsidialrepublik mit Hastings Kamuzu Banda als Oberhaupt. Allerdings regierte Banda das Land diktatorisch und stellte sich sogar gegen die Apartheidsbewegung in Südafrika. Obwohl er ab 1971 sich als Staatspräsident auf Lebenszeit erklärte und jede Opposition unterdrückte, wurde er 1993 in einem friedlichen Referendum abgesetzt.

Malawis Weg in die Demokratie

Schon in den Jahren vor Bandas Absetzung hatten vor allem römisch-katholische Bischöfe unter der Führung von James Chiona politische Reformen gefordert. 1994 kam es zu den ersten freien Wahlen in Malawi, in denen Bakili Muluzi von der United Democratic Front (UDF) zum Präsidenten gewählt wurde. 2004 wurde er schließlich von Bingu wa Mutharika abgelöst, nachdem er vergeblich versucht hatte, durch eine Änderung der Verfassung sein Präsidentenamt zu verlängern.

In der malawischen Verfassung ist die Amtszeit des Präsidenten nur auf zwei Legislaturperioden beschränkt. Nach einem Herzinfarkt Mutharikas übernahm Vizepräsidentin Joyce Banda ab 2012 das Amt. 2014 wurde Peter Mutharika neuer Präsident und bei den Wahlen 2019 ein weiteres Mal in seinem Amt bestätigt. Jedoch ordnete das Verfassungsgericht eine Wiederholung der Wahl an. Am 28. Juni 2020 wurde Lazarus Chakwera neuer Staatspräsident in Malawi.

Malawi: Das politische System

Malawi ist der Verfassung von 1966 nach eine präsidiale Republik im Commonwealth. Bis 1993 war die Malawi Congress Party die einzige zugelassene Party. Nach dem Referendum wurde ein Mehrparteiensystem beschlossen. Sowohl das Parlament (die malawische Nationalversammlung mit 193 Abgeordneten) als auch der Präsident werden alle fünf Jahre in direkter Wahl neu gewählt. Das Rechtssystem des Landes orientiert sich stark am britischen Recht.

Malawi ist außenpolitisch in vielen Länderbündnissen und Wirtschaftsverbänden Mitglied, wie den Vereinten Nationen, der Bewegung der blockfreien Staaten, dem Commonwealth of Nations, der Afrikanischen Union, der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft (SADC) und dem Gemeinsam Markt für das Östliche und Südliche Afrika (COMESA). Schon seit weit über 130 Jahren kommt es immer wieder zu Grenzkonflikten zwischen Malawi und dem benachbarten Tansania am Malawisee. Als 2012 auf tansanischer Seite Öl- und Gasvorkommen entdeckt wurden, hat sich der Konflikt verschärft.

Malawi: Fakten im Überblick

Hauptstadt: Lilongwe

Amtssprache: Englisch, Chichewa

Fläche: 118.484 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 20,9 Millionen (Stand 2020)

Währung: Malawi-Kwacha (MWK)

Verwaltungsgliederung: 3 Regionen, 28 Distrikte

Religion: 82,6% Christentum, 13% Islam, 2,5% Bahai, Atheisten und andere traditionelle Religionen

Malawi: Sprachen und Bevölkerung

Als Erbe der Kolonialzeit hat sich Englisch als Amtssprache durchgesetzt. Dennoch gilt auch die Bantusprache Chichewa als offizielle Nationalsprache. Die Hälfte der Bevölkerung spricht es als Muttersprache. Daneben existieren regional aber noch zahlreiche andere Bantusprache, wie Lomwe, Chiyao, Tumbuka oder Chitonga.

Insgesamt werden an die 13 verschiedene Kultur- und Sprachgruppen in Malawi unterschieden. Dabei zählt die Maravi mit 49,3 Prozent Bevölkerungsanteil zu eine der größten Bantuethnien des Landes. Ein Großteil der Einwohner sind Christen, allerdings spielt auch der traditionelle Glaube an Geister sowie alte Rituale mit Ahnen- und Totenkulten eine wichtige Rolle. Malawi wir aufgrund der Freundlichkeit seiner Einwohner auch oft als das „warme Herz von Afrika“ bezeichnet.

Malawi: Geografie und Städte

Malawi ist ein Binnenstaat in Südostafrika, der im Norden an Tansania, im Osten an Mosambik und im Süden sowie Südwesten an Sambia grenzt. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 850 Kilometer, die West-Ost-Ausdehnung 350 Kilometer. Der Staat liegt fast vollständig im Bereich des ostafrikanischen Grabenbruchsystems. Die Landschaft wird von vielen Hochflächen bestimmt. Vor allem im Norden des Landes gibt es bis zu 3.000 Meter hohe Gipfel.

Mit einer Fläche von 29.600 Quadratkilometern (570 Kilometer Länge und 80 Kilometer Breite) ist der Malawisee der größte See des Landes. Er ist zugleich auch das drittgrößte Binnengewässer Afrikas und gehört überwiegend zum malawischen Staatsgebiet. Das Land selbst in entlang des Sees in drei Verwaltungsregionen unterteilt: Die Northern Region mit dem Verwaltungszentrum Mzuzu, die Central Region mit der Hauptstadt Lilongwe als Verwaltungszentrum und die Southern Region mit dem Verwaltungszentrum Blantyre.

Die größten Städte Malawis im Überblick

1 Lilongwe: 989.318 Einwohner, Region Central Region

Malawi: Wissenswertes zum Land

Malawi ist landschaftlich besonders reizvoll. In flachen Regionen befinden sich in erster Linie Trockenwälder, in denen vor allem Affenbrotbäume typisch für das Landschaftsbild sind. Das Besondere: Der Baum speichert Wasser im Stamm, sodass er in der afrikanischen Hitze gut überlebt. Da er bereits mit wenig Wasser auskommt, ist er in regenreichen Gebieten nicht vertreten.

Auch die Fauna des Landes ist besonders artenreich. Malawi bietet ein neben den Big Five, wie Elefanten, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard auch noch ein weiteres Panoptikum an Tieren, wie Affen, Antilopen, Flusspferde, Geparde, Giraffen, Kobras, Krokodile oder Zebras. Da allerdings die Tierwelt lange Zeit aufgrund von Wilderern bedroht war, wurden Maßnahmen getroffen, die Bestände zu schützen. So wurden im umzäunten Majete-Schutzgebiet Tiere aus Nationalparks der Nachbarländer in freier Natur ausgewildert.