Tauchausflug im Urlaubsparadies wird zum Albtraum: Drei Europäer im offenen Meer vermisst

Von: Jennifer Lanzinger

Vor der Küste Malaysias werden Taucher aus Europa vermisst. © Noor Bakhtiar Ahmad (reporter)/BERNAMA/dpa

Vier Personen wurden nach einem Tauchausflug in Malaysia vermisst, eine Frau konnte mittlerweile unversehrt gerettet werden. Von drei Europäern fehlt weiter jede Spur.

Kuala Lumpur - Es sollte ein schöner Tauchausflug werden, nun werden im Süden von Malaysia drei Touristen aus Europa vermisst. Eine 35 Jahre alte Tauchlehrerin, die ebenfalls zunächst vermisst wurde, konnte mittlerweile lebend gerettet werden. Unter den Vermissten sind auch zwei Teenager.

Tauchausflug wird zum Albtraum: Drei Europäer im offenen Meer verschwunden

Wie die dpa unter Berufung auf die örtliche Zeitung The Star berichtet, konnte die Tauchlehrerin aus Norwegen mittlerweile in guter Verfassung gefunden werden. Von den drei anderen Europäern fehlt noch immer jede Spur. Die Vermissten seien britische, niederländische und französische Staatsangehörige, sie seien 14,18 und 46 Jahre alt. Die vier Europäer seien demnach am Mittwoch zu einem Tauchausflug vor die Insel Pulau Tokong Sanggol im Bundesstaat Johor etwa neun Seemeilen (16,6 Kilometer) vom Festland entfernt aufgebrochen.

Als sie nach dem Tauchgang nicht mehr an die Oberfläche zurückkamen, schlug der Skipper des Bootes, das die Urlauber auf das Meer hinausgefahren hatte, Alarm. Alle Vermissten seien Taucher, die für eine höhere Zertifizierung trainiert hätten, so die dpa unter Berufung auf die Zeitung Malaysia Gazette.

