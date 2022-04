Wunder vor Küste Malaysias: Zwei europäische Taucher nach Tagen gerettet – 14-Jähriger wohl tot

Von: Jennifer Lanzinger

Maritime Commander Khairul Nizam Misran zeigt den Fundort der vermissten Taucher. © Mohd Hilmizudin/dpa

Vier Personen wurden nach einem Tauchausflug in Malaysia vermisst, eine Frau konnte mittlerweile unversehrt gerettet werden. Von drei Europäern fehlt weiter jede Spur.

Update vom 9. April, 15 Uhr: Ein seit Mittwoch vor Malaysia vermisster 14-jähriger Taucher aus den Niederlanden ist wohl tot. Dies wurde am Samstag bekannt, nachdem sein Vater, ein 46-jähriger Brite, zusammen mit einer 18-jährigen Französin im Meer treibend gerettet worden war. „Er wird noch vermisst, aber sein Vater hat bestätigt, dass er tot ist“, sagte Nurul Hizam Zakaria von der malaysischen Küstenwache (MMEA).

Die drei Touristen waren am Mittwoch zusammen mit ihrer norwegischen Tauchlehrerin zu einem Tauchausflug vor die Insel Pulau Tokong Sanggol im Bundesstaat Johor etwa neun Seemeilen (16,6 Kilometer) vom Festland entfernt aufgebrochen. Die zunächst ebenfalls vermisste 35-jährige Tauchlehrerin war bereits am Donnerstag in guter Verfassung gefunden worden – allerdings 30 Seemeilen vom Ort des Tauchgangs entfernt.

Die anderen beiden Taucher waren in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) von Fischern rund 70 Seemeilen von der Tauchstelle entfernt nördlich der indonesischen Insel Bintan im Riau-Archipel entdeckt worden. Sie sind den Behörden zufolge in stabilem Zustand. Nach dem Leichnam des Jugendlichen wird noch gesucht.

Drei Europäer im Urlaubsparadies vermisst: Behörden schöpfen neue Hoffnung

Update vom 8. April, 7.19 Uhr: Die Suche nach drei vermissten Tauchern aus Europa im Süden von Malaysia dauert an. Die Touristen mit britischer, niederländischer und französischer Staatsangehörigkeit waren am Mittwoch zu einem Tauchausflug vor die Insel Pulau Tokong Sanggol im Bundesstaat Johor etwa neun Seemeilen (16,6 Kilometer) vom Festland entfernt aufgebrochen (siehe Erstmeldung). Eine zunächst ebenfalls vermisste 35-jährige norwegische Tauchlehrerin war am Donnerstag in guter Verfassung gefunden worden - allerdings 30 Seemeilen vom Ort des Tauchgangs entfernt.

Ihren Angaben zufolge waren die vier wieder an der Wasseroberfläche, als sie durch starke Strömung auseinandergetrieben wurden. Die Behörden zeigten sich allerdings zuversichtlich, dass die Vermissten lebend geborgen werden können. Die drei seien nicht nur erfahrene Taucher, sondern auch mit Tauchausrüstung wie Flossen und Weste sowie Trainingsmaterial ausgestattet, zitierte die malaysische Zeitung The Star den Polizeichef des Distrikts Mersing, Cyril Edward Nuing. „Wir glauben, dass die Chance groß ist, sie wohlauf zu finden.“

Tauchausflug im Urlaubsparadies wird zum Albtraum: Drei Europäer im offenen Meer vermisst

Erstmeldung vom 7. April: Kuala Lumpur - Es sollte ein schöner Tauchausflug werden, nun werden im Süden von Malaysia drei Touristen aus Europa vermisst. Eine 35 Jahre alte Tauchlehrerin, die ebenfalls zunächst vermisst wurde, konnte mittlerweile lebend gerettet werden. Unter den Vermissten sind auch zwei Teenager.

Tauchausflug wird zum Albtraum: Drei Europäer im offenen Meer verschwunden

Wie die dpa unter Berufung auf die örtliche Zeitung The Star berichtet, konnte die Tauchlehrerin aus Norwegen mittlerweile in guter Verfassung gefunden werden. Von den drei anderen Europäern fehlt noch immer jede Spur. Die Vermissten seien britische, niederländische und französische Staatsangehörige, sie seien 14,18 und 46 Jahre alt. Die vier Europäer seien demnach am Mittwoch zu einem Tauchausflug vor die Insel Pulau Tokong Sanggol im Bundesstaat Johor etwa neun Seemeilen (16,6 Kilometer) vom Festland entfernt aufgebrochen.

Als sie nach dem Tauchgang nicht mehr an die Oberfläche zurückkamen, schlug der Skipper des Bootes, das die Urlauber auf das Meer hinausgefahren hatte, Alarm. Alle Vermissten seien Taucher, die für eine höhere Zertifizierung trainiert hätten, so die dpa unter Berufung auf die Zeitung Malaysia Gazette.

