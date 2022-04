Malediven: Geschichte, Politik, Bevölkerung und Geografie

Inselgruppe der Malediven © IMAGO / blickwinkel

Die Malediven sind eine Inselkette im Indischen Ozean, die aus 1.196 Inseln besteht. Die Republik wird bei Touristen immer beliebter, aber das Fortbestehen des Archipels ist aufgrund des Klimawandels und des steigenden Meeresspiegels bedroht.

Die Malediven weisen rund 26 Atolle und mehr als 1.000 Koralleninseln auf.

Die präsidentielle Republik ist stark vom Islam geprägt, weswegen an den meisten Stränden FKK und Bikinis verboten sind.

Die Unterwasserwelt, die bei Tauchern und Schnorchlern äußerst beliebt ist, leidet immer stärker unter dem Klimawandel.

Malé – Das rund 298 Quadratkilometer große Inselparadies der Malediven zählt mit seinen paradiesischen Sandstränden schon seit Jahren zu den beliebtesten Tourismuszielen. Hinter der malerischen Kulisse hat das streng religiöse Land jedoch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Nicht nur politisch wurde der Staat in den letzten Jahrzehnten immer wieder von Unruhen erschüttert, auch der Platzmangel der anwachsenden Bevölkerung sowie der drohende Landverlust durch ansteigende Meeresspiegel stellen eine Herausforderung für die Einwohner dar.

Malediven: Von der frühen Besiedlung bis zum britischen Protektorat

Über die Erstbesiedlung der Malediven ist bislang nur wenig bekannt. Man geht davon aus, dass im 5. Jahrhundert vor Christus sich bereits buddhistische Fischer aus Indien und von Ceylon hier niederließen. Es lassen sich aber auch Hinweise auf hinduistische Glaubensrichtungen sowie Sonnenanbetungskulte finden. Einer Legende nach sollen die Malediven im 12. Jahrhundert durch einen arabischen Reisenden zum Islam bekehrt worden sein. In den Folgejahrhunderten waren eine Vielzahl von Sultanen und Sultaninnen an der Macht.

Mitte des 16. Jahrhunderts besetzten erstmals portugiesische Seefahrer die Inselgruppe. Diese wurden aber bald wieder vertrieben. Erst im 17. Jahrhundert gelang es den Niederlanden, die Malediven zu unterwerfen. Als die niederländische Kolonialmacht Ende des 18. Jahrhunderts Ceylon an Großbritannien verlor, geriet auch die Inselkette unter britischen Einfluss. Von 1887 bis 1965 waren die Malediven britisches Protektorat.

Malediven: Der Inselstaat wird unabhängig

Bereits 1932 erhielten die Malediven ihre erste Verfassung von Sultan Mohammed Shamsudeen III. Doch erst 21 Jahre später wurde die Republik ausgerufen. Nach einer Volksabstimmung wurde jedoch wiederum das Sultanat eingeführt. 1956 erhielten die Malediven innere Autonomie. Das Vereinigte Königreich hielt dennoch an den Inseln fest und baute seine Militärbasis mit Flugzeugplätzen weiter aus.

1963 gab Großbritannien die Inselgruppe schließlich auf. 1965 erhielten die Malediven endgültig ihre Unabhängigkeit. Drei Jahre später wurde das Sultanat mit einer Verfassungsänderung wieder in eine Republik umgewandelt. In den 1970er Jahren zogen die Briten schließlich endgültig von der Inselkette ab. 1982 traten die Malediven dem Commonwealth of Nations bei.

Malediven: Kampf um die Demokratie

Obwohl die Malediven eine Republik sind, wurde das Land von 1978 bis 2008 von Präsident Maumoon Abdul Gayoom autoritär regiert. Die bürgerlichen Rechte sowie die Meinungs- und Pressefreiheit waren stark eingeschränkt. Anfang der 2000er Jahre regte sich zunehmend der Widerstand gegen das Regime. In einer ersten demokratischen Mehrparteien-Wahl wurde Mohamed Nasheed 2008 zum neuen Staatspräsidenten gewählt.

Nasheed wollte das Land reformieren und setzte sich auch stark für Umweltschutz ein. Bei seinen Bemühungen kam es zu Konflikten mit Tourismuskonzernen. 2012 wurde er aus seinem Amt vertrieben. Nasheed flüchtete ins britische Exil nach London. Sein Nachfolger wurde schließlich Abdulla Yameen – der Bruders des früheren Präsidenten Gayoom. Dieser rief 2018 den Notstand aus, nachdem per Gerichtsbeschluss zwölf Abgeordneten die Rückkehr ins Parlament erlaubt wurde, wodurch Yameen keine Mehrheit mehr hatte. Am 17. November 2018 übernahm Ibrahim Mohamed Solih die Regierungsgeschäfte.

Malediven: Das politische System

Nachdem 1998 eine neue Verfassung in Kraft getreten war, sind die Malediven der Regierungsform nach eine Präsidialrepublik. Diese gewährt dem Staatspräsidenten und Regierungschef uneingeschränkte Macht über die Exekutive. Das Einkammerparlament (Majilis), bestehend aus 50 Mitgliedern, wählt ihn auf fünf Jahre. Nach der Wahl erfolgt noch eine Volksabstimmung, der sich der Präsident stellen muss.

Die Parteienlandschaft ist recht überschaubar. Es existiert erst seit dem Jahr 2005 eine erlaubte Opposition. Gerade mal fünf Parteien hatte Gayoom am Ende geduldet, wobei die Mitglieder der Maledivische Demokratische Partei (MDP), der auch Mohammed Nasheed angehörte, erheblichen Einschränkungen und Repressionen ihrer politischen Arbeit ausgesetzt waren.

Malediven: Fakten im Überblick

Hauptstadt: Malé

Amtssprache: Dhivehi

Fläche: 298 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 531.000 (Stand 2019)

Währung: Rufiyaa (MVR)

Verwaltungsgliederung: 19 Distrikte (Verwaltungsatolle), 2 Städte

Religion: Islam (Staatsreligion)

Malediven: Sprachen und Bevölkerung

Auf den Malediven wird von den Einheimischen das Dhivehi gesprochen. Dabei handelt es sich um eine vollkommen eigenständige Sprache, die sich vom mittelalterlichen Singhalesischen ableitet. Sie ist die einzige Amtssprache des Landes. Aber auch das Arabische gewinnt seit einiger Zeit zunehmend an Bedeutung. In den Tourismus-Ressorts wird auch auf Englisch kommuniziert.

Die rund 531.000 Einwohner sind vorwiegend sunnitische Muslime. Darum ist auch der Islam die alleinige Staatsreligion. Religionsfreiheit oder auch die Ausübung anderer Religionen sind strengstens verboten. Eine hohe Geburtenrate hatte in den letzten Jahrzehnten auch für einen enormen Bevölkerungszuwachs auf den Malediven gesorgt. Auch die Lebenserwartung ist angestiegen. Die Schattenseite: Dadurch wurden die Ressourcen des Landes auch stark belastet und sogar ein großer Platzmangel ausgelöst.

Malediven: Geografie und Städte

Die Inselkette der Malediven erstreckt sich über 871 Kilometer in Nord-Südrichtung bis knapp südlich über den Äquator. Die Inselgruppe ist nicht vulkanischen Ursprungs, sondern wird als abgekippte und gesunkene Randscholle der indischen Landmasse gesehen. Die meisten Inseln liegen gerade mal einen Meter über dem Meeresspiegel, weswegen sie durch den stetigen Anstieg des Meerespegels auch bedroht sind.

Von den 1.196 Inseln sind nur 220 Inseln bewohnt. Ein Drittel der maledivischen Bevölkerung lebt auf der Hauptinsel Malé, die gleichzeitig auch die Hauptstadt des Landes hat. Malé gilt sogar als eine der dichtesten besiedelten Städte der Welt. So stehen auf gerade mal 5,7 Quadratkilometern mehrstöckige Häuser dicht gedrängt, wo über 130.000 Menschen Platz finden. Seit Ende der 1990er Jahre ist daher auch Landgewinnung ein großes Thema auf den Malediven. Die nur drei Kilometer entfernte Nachbarinsel Hulhumalé soll nach Abschluss einer ersten Bauphase rund 60.000 Menschen Platz zum Wohnen und Arbeiten bieten.

Die größten Orte der Malediven im Überblick

Malediven: Wissenswertes zum Land

Bereits Anfang der 1970er Jahre begannen die Malediven damit, sich allmählich dem Tourismus zu öffnen. Dabei gibt es gezielt Inseln für Einheimische und Inseln für Touristen. Auf den Touristeninseln sind Malediver selbst auch nur als Personal zugelassen, während hingegen die Touristen auch auf den Einheimischen Inseln Urlaub machen dürfen. Allerdings gibt es hier auch aufgrund des religiösen Hintergrundes strengere Regeln: FKK- und Bikini-Urlaube sind an den meisten Stränden streng untersagt. Lediglich an den Hotelstränden darf mehr Haut gezeigt werden.

Vor allem Segeltouren oder Tauchgänge erfreuen sich in dem Inselparadies größter Beliebtheit. Die Unterwasserwelt beeindruckt nicht nur mit Korallenriffen, sondern auch mit ihrer Artenvielfalt. Hier tummeln sich Muränen, Barsche, Clownsfische, Papageienfische, Skorpionfische und Manta-Rochen. Die Riffe werden aber auch von Haien kontrolliert, wie Ammenhaie, Schwarzspitzhaie oder auch der Graue Riffhai. Allerdings stellen diese für die Menschen keine große Gefahr dar.

Das malerische Paradies ist allerdings auch schon längere Zeit durch den Klimawandel mit dem einhergehenden Anstieg des Meeresspiegels bedroht. Klimaschutz steht beider maledivischen Regierung daher ganz oben auf der Agenda. Allein 2016 kam es durch die weltweiten Rekordtemperaturen zur Erwärmung des Meereswassers, wodurch eine weitflächige Korallenbleiche auf den Malediven ausgelöst wurde. Über 60 Prozent der gesamten Riffe waren damals betroffen, in manchen Regionen sogar bis zu 90 Prozent. Infolge dessen wurde auch ein erhöhtes Absterben der Korallen beobachtet.