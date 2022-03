Neue „Benimmregeln“ auf Mallorca: Ballermann-Kultlokale unterschreiben

Von: Martina Lippl

Teilen

Party-Location auf Mallorca: Im Megapark an der Playa de Palma „Ballermann“ ging vor Corona die Post ab (Archivfoto). © Jens Kalaene/dpa

Mallorca will Party-Exzessen ein Ende setzen. Ab sofort gelten neue Benimmregeln auf der beliebten Urlaubsinsel. Bierkönig und Megapark haben den Verhaltenskodex unterschrieben.

Palma de Mallorca – Mallorca will nach zwei Jahren Corona-Pandemie wieder durchstarten. Die Sommersaison 2022 steht an. Die spanische Urlaubsinsel will sich schon länger vom Image als Party-Insel mit seinem berüchtigten Nachtleben unter dem Stichwort „Sauftourismus“ verabschieden. Im Fokus stehen „Ballermann“ und die „Briten-Hochburg“ Magaluf.

Mallorca: Bierkönig und Megapark unterschreiben Benimmregeln für „Ballermann“

Nun steht offenbar eine Wende an der Party-Meile an der Playa de Palma auf Mallorca an. Ab sofort gilt dort ein Verhaltenskodex. Kult-Größen wie Megapark und Bierkönig haben sich zu neuen „Benimmregeln“ verpflichtet, wie der zuständige Verband Abone (Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento) am Freitag mitteilte.

Null Toleranz gegenüber Exzessen, Kleiderordnung und das rigorose Durchsetzen von Hausverboten listet das Dokument auf, berichtet die Mallorca Zeitung. Insgesamt sind es demnach zehn Punkte, die als „Benimmregeln“ gelten.

Die Lokal-Betreiber von Biergärten, Clubs und Diskotheken verpflichten sich gemeinsam auch gegen übermäßigen Alkoholkonsum, gegen Rassismus, Gewalt und Drogenkonsum verstärkt vorzugehen.

Es soll eine verbesserte Zusammenarbeit mit der Polizei vor Ort geben, auch von einem direkten Kanal zur Polizei ist sogar die Rede. In Zukunft wollen sich die Betreiber der Vergnügungstempel über Hausverbote informieren und austauschen. „Unzivilisierte Gästegruppen“ sollen dann nicht mehr von einer Bar in die nächste weiter ziehen können, wenn sie in einem Laden rausfliegen.

Party auf Mallorca - Jetzt mit Tattoo-Check und Kleiderordnung

Wer Party machen will, sollte wenigstens Schuhe und T-Shirt oder Hemd tragen. Der Zugang von Personen mit äußerst peinlichen und geschmacklosen Accessoires oder Verkleidungen wird beschränkt, heißt es in der Mallorca Zeitung. Es gehe darum, vulgäre und unanständige Bilder, die den Eindruck minderwertigen Tourismus erwecken, zu verbannen. Auch auf Tattoos mit Symbolen von Nazi-Gruppen und Hassbotschaften wird beim Einlass geachtet.

Lesen Sie auch Schwangere Frau überlebte Klinik-Angriff in Mariupol - jetzt hat sie ihr Baby zur Welt gebracht Die Situation in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist in den vergangenen Tagen des Kriegs besonders prekär. Inmitten all dem Chaos gebärt eine Mutter ihr Kind. Schwangere Frau überlebte Klinik-Angriff in Mariupol - jetzt hat sie ihr Baby zur Welt gebracht Vorbei am Kriegsgebiet: „China-Zug“ reist durch Russland nach Nürnberg – „Putin will den Zug nicht aufhalten“ Kommt er oder kommt er nicht: Der 600 Meter lange Güterzug aus China soll am Freitag trotz Krieg und Sanktionen nach 10.000 Kilometern und 15-tägiger Reisezeit fahrplanmäßig in Nürnberg ankommen. Vorbei am Kriegsgebiet: „China-Zug“ reist durch Russland nach Nürnberg – „Putin will den Zug nicht aufhalten“

Mallorca bereitet sich auf Oster-Ansturm vor

Der Megapark will an Ostern wieder öffnen. Allerdings unter den aktuellen Corona-Regeln. Beim Tanzen heißt es jetzt noch Maske auf. Die Regionalregierung der Balearen hat am 1. März die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben. Darunter auch die Maskenpflicht im Freien.

Corona-Regeln auf Mallorca - Das müssen Urlauber beachten

Es gilt derzeit eine generelle Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, Verkehrsmitteln und bei Veranstaltungen für alle Personen ab sechs Jahren. Im Außenbereich der Gastronomie besteht ein Rauchverbot. Wer im Freien raucht, muss einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einhalten. Urlauber aus Deutschland müssen bei der Einreise nach Spanien einen negativen Corona-Test oder einen Impf- bzw. Genesenen-Nachweis vorweisen.

Die Inzidenz auf den Balearen - Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera - lag zuletzt bei 213,93. Niedrig im Vergleich zu Deutschland. Hier meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag einen Wert von fast 1.500. (ml)