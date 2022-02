Mallorca lockert Corona-Regeln massiv: Neue Masken-Politik - Aufatmen auch bei Bars und Restaurants

Von: Martina Lippl

Mallorca: Die Baleareninsel ist auch außerhalb der Hochsaison ein beliebtes Urlaubsziel. © Chris Emil Janssen/imago

Wer wieder frei durchatmen will, hat ein neues Reiseziel: Mallorca. Auch kündigt die Urlaubsinsel überraschend weitere Lockerungen an.

Mallorca – Mallorca und die Nachbarinseln verzichten ab Samstag (12. Februar) auf die 3G-Regelung. Der Zutritt in Bars, Restaurants, Fitnessstudios, Kinos und Theatern ist dann ohne ein Covid-Zertifikat möglich. Zuerst hatte die Mallorca Zeitung unter Berufung auf die Regionalregierung der Balearen darüber berichtet. Inzwischen wurden die Lockerungen der Corona-Maßnahmen offiziell verkündet.

Mallorca kippt 3G-Regel in Gastronomie und Kultur

Die Pandemie-Lage auf der Insel entspanne sich zusehends, heißt es. Seit Tagen sei die Zahl der Neuinfektionen. Die Situation in den Krankenhäusern hat sich in den letzten sieben Tagen deutlich verbessert, teilt die Regionalregierung der Balearen am Donnerstag mit. Ein Rückgang von 40 Prozent bei der Hospitalisierung und bei der Positivrate der Tests festgestellt worden, so die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez. Damit begründet sie die vorzeitige Lockerungen der Maßnahmen, „um schrittweise zur Normalität zurückzukehren“, wie es in der Pressemitteilung zu lesen ist. Eigentlich waren die Maßnahmen bis zum 28. Februar geplant. Schon vergangene Woche wurden jedoch schon über Lockerungen diskutiert. Vor allem die Gastro-Branche herrschte Unmut.

Das Covid-Zertifikat müssen Besucher im Krankenhaus oder in einem Altenheim zukünftig nicht mehr vorzeigen. Nur für Angestellte aus dem Gesundheits- und Sozialbereich bleibt das Covid-Zertifikat als Zugangsbedingung zu ihrem Arbeitsplatz verpflichtend.

Die Impfquote auf der Insel Mallorca liegt bei rund 84 Prozent. Die Gesundheitsministerin warnte davor, die Pandemie nun für beendet zu erklären, berichtet die Mallorca Zeitung. Sie fordert zum Impfen und zum Boostern auf.

Corona-Zahlen sinken: Spanien schafft Maskenpflicht im Freien ab

In ganz Spanien* ist ab diesem Donnerstag (10. Februar) die Maskenpflicht im Freien Geschichte. In öffentlichen Innenräumen, in Geschäften, beim Betreten von Restaurants sowie in Bussen und Bahnen muss weiterhin eine Maske getragen werden. Vor Weihnachten hatte die Regierung wegen der stark ansteigenden Infektionszahlen die Maskenpflicht auch im Freien angeordnet. Die Lage in der sechsten Corona-Welle hat sich inzwischen verbessert. In Spanien sind mehr als 90 Prozent der Menschen über zwölf Jahren geimpft.

Barcelona nimmt es besonders locker

Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona, das die landesweit höchsten Corona-Zahlen aufweist, öffnet ab Freitag wieder das Nachtleben.

Vielerorts gilt aber noch die 3G-Regel – geimpft, genesen oder getestet – beim Betreten von Gaststätten und anderen öffentlichen Einrichtungen.

In vielen europäischen Ländern ist die Zeit der harten Einschränkungen vorbeit: Eine Corona-Wende gibt es auch in Italien. Die Zahlen fallen rapide - nächste Regel-Lockerung kommt noch diese Woche. Indes gehen in Deutschland die Corona-Zahlen durch die Decke. Auch die Hospitalisierungsrate steigt.