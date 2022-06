Brand-Drama auf Mallorca um deutsche Kegelbrüder: Milde Strafe für 500.000 Euro?

Von: Tom Offinger

Teilen

Das Dach der „Why not Mallorca“-Bar brannte lichterloh. © picture alliance/dpa | Clara Margais

Während ein Teil die Untersuchungshaft gegen Kaution verlassen darf, zittern acht Mitglieder des Kegelvereins vor der drohenden Strafe. Eine Anordnung der spanischen Justiz macht Hoffnung.

Palma/München - Es ist jetzt schon eine der Geschichten des Jahres 2022: Am 20. Mai bricht in einer Bar im beliebten deutschen Ferienziel Arenal ein Feuer aus. Verdächtigt wird eine Reisegruppe von insgesamt 13 deutschen Urlaubern, die mit ihrem Kegelverein aus Münster ein langes, spaßiges Wochenende auf der Balearen-Insel verbringen wollten. Das Feuer, welches die Kegelbrüder von ihren Hotelbalkonen aus auf dem Schilfdach der Bar ausgelöst haben sollen, führte zu schweren Schäden an zwei Lokalen, einer Wohnung und Teilen eines angrenzenden Hotels. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Brandstiftung auf Mallorca: Vier deutsche Kegelbrüder dürfen gegen Kaution aus Haft

Derzeit müssen 12 der 13 Urlauber noch in Spanien in Untersuchungshaft ausharren, der erste Urlauber konnte nachweisen, dass er zum Tatzeitpunkt duschen war. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, hätten vier weitere Urlauber nun die Chance, gegen Kaution freigelassen zu werden. Ihre Zimmer wären nicht zum Dach herausgegangen, an dem das Feuer ausbrach, sodass sie ohne Probleme die Haft im Urlaubsparadies verlassen könnten. Voraussetzung ist hierfür eine Zahlung von 12.000 Euro pro Urlauber.

Die übrigen acht Kegelbrüder werden weiter in Haft bleiben. Ein Zeuge habe sie dabei beobachtet, wie sie auf dem Balkon gefeiert hätten und Zigarettenstummel sowie Alkohol auf das Dach der zerstörten „Why not Mallorca“-Bar geworfen hatten. Eine Chance auf eine mögliche Entlassung gegen Kaution hatte der zuständige Richter Anto­ni Rotger bereits am vergangenen Donnerstag (2. Juni) abgelehnt.

Brandstiftung auf Mallorca: Schwächt Zahlung drohende Strafe ab?

Im schlimmsten Fall drohen ihnen nun bis zu zehn Jahre Haft, laut einem Bericht der Bild-Zeitung bestünde allerdings eine Chance, noch mildernd auf das ausstehende Urteil einzuwirken. Demnach habe das Gericht eine Wiedergutmachungszahlung in Höhe von 500.000 Euro angeordnet (offizieller Rechtsbegriff: „responsabilidad civil“). Diese Summe sei von allen Angeklagten gesamtschuldnerisch für den angeblich verursachten Schaden zu bezahlen, erklärte eine spanische Justizsprecherin auf Anfrage der Zeitung.

Ein Beispiel aus dem Juni 2021 zeigt, dass diese Maßnahme eine drohende Strafe durchaus abschwächen könnte: Damals hatten zwei Deutsche auf dem Gardasee in Italien mit ihrem Boot das Holzboot eines italienischen Liebespärchens überfahren und es dadurch getötet. Der Fahrer stellte sich schließlich den Behörden, die Haftpflichtversicherung des Bootsbesitzers überwies noch vor Prozessbeginn im November des vergangenen Jahres rund 3,8 Millionen Euro an die Hinterbliebenen der beiden Opfer.

In Folge der Zahlung schwächte sich die Strafe der beiden Deutschen deutlich ab. Als mögliche Maximalstrafe standen damals bis zu 15 Jahre Haft im Raum. (to)