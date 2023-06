Glasscherbe in den Hals gerammt: Deutscher auf Mallorca festgenommen

Ermittlungen aufgenommen

Auf Mallorca eskalierte ein Streit zwischen zwei deutschen Urlaubern. Einer wurde mit einer Glasscherbe am Hals verletzt. Die Polizei ermittelt.

München – Party, Palmen und Strand. Mallorca ist die Lieblingsinsel der Deutschen. Zeitweise wird sie sogar als das 17. Deutsche Bundesland bezeichnet. Egal ob Familien-, Party- oder Kultururlaub, auf Mallorca ist so einiges geboten. Doch der Ansturm auf viele Buchten und Strände bereitet den Einheimischen auch Sorgen.

Zudem verhalten sich Urlauber nicht immer vorbildlich auf der Insel. Aus diesem Grund gelten nun neue Regeln für Ballermann Touristen. Und auch dieser deutsche Urlauber sorgte für Aufsehen im beliebten Urlaubsort. Bei einem Streit verletzte er einen anderen deutschen Urlauber mit einer Glasscherbe am Hals. Darüber berichtete die Mallorca Zeitung.

Deutscher auf Mallorca festgenommen: rammte anderem Urlauber Glas an den Hals

Dienstagnacht ereignete sich der Vorfall zwischen den beiden Männern. In der Diskothek Bolero Angels in Cala Rajada, im Osten Mallorcas gelegen, gerieten die beiden in einen Streit. Die Hintergründe dazu sind bisher unbekannt. Der 51-jährige Deutsche verletzte den anderen Urlauber mit einem kaputten Glas am Hals. Die Wunde begann stark zu bluten, das Opfer wurde im Krankenhaus in Manacor behandelt.

Währenddessen versuchte der 51-jährige Angreifer zu flüchten. Sicherheitspersonal konnte ihn jedoch zurückhalten. Das Opfer konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Nun wird von der Guarda Civil ermittelt. Die Ortspolizei nahm den Täter fest.

