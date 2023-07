Mutter feiert mit Baby ausgelassen am Ballermann - „Sowas geht gar nicht!“

Empörung im Netz

Eine Mutter nahm ihr Baby mit in das Party-Lokal Bierkönig. In den sozialen Medien verurteilen viele die Frau. Auch das Lokal äußert sich.

Palma – In einem Video, das der ehemalige FC-St.-Pauli-Spieler Denis Epstein dem Sender RTL zuspielte, sieht man, wie die Frau ihrem Baby inmitten der feiernden Menge die Flasche gibt. Neben ihr sitzt noch ein weiteres, etwas älteres Kind. Wie Epstein dem Sender mitteilte, seien die Aufnahmen kurz vor acht Uhr abends entstanden.

Auch außerhalb des Bierkönig geht es nicht ruhiger zu. Das soll sich aber ändern, denn Mallorca will ein komplettes Alkoholverbot im Freien.

Im Netz hagelt es Kritik an der Frau – aber auch am Biertempel

Auch der Schlagersänger Jürgen Milski teilte ein Bild der Mutter auf seinem Instagramm-Account. Das Gesicht von ihr sowie dem älteren Kind sind dabei von Smileys verdeckt und somit unkenntlich gemacht.

Milski ist, wie auch Denis Epstein, überhaupt nicht begeistert von der Entscheidung der jungen Mutter, samt Kind und Kegel den Bierkönig zu besuchen. „Ich bin ein sehr toleranter Mensch, aber sowas geht gar nicht!“, schreibt er. Viele Kommentare unter seinem Post stimmen ihm zu. „Unfassbar! Wird da nicht kontrolliert? Das ist Kindeswohlgefährdung“, äußert sich etwa ein Nutzer.

Andere sehen die Verantwortung jedoch nicht rein bei der Mutter. „Sorry aber dann machen die Jungs und Mädels an der Tür einfach Ihren Job nicht richtig!“, äußert sich ein Nutzer. „Wieso lässt man so jemanden überhaupt rein?“, fragt eine andere.

Und auch der Sänger selbst muss Kritik einstecken. Einige seiner Follower sind wenig von der öffentlichen Anprangerung begeistert. „Fremde Menschen zu fotografieren und hier öffentlich bloß zu stellen finde ich unter aller Sau!“, teilt eine Nutzerin ihren Unmut. „Warum hast du sie nicht persönlich drauf angesprochen und Ihr gesagt was du davon hältst?“, fragt ein anderer. Auch hier sind jedoch viele Milskis Meinung, dass das Verhalten der Mutter nicht in Ordnung ist.

Mutter feiert mit Baby: Biertempel äußert sich zum Vorfall

Die Mallorca-Zeitung fragte beim Bierkönig bezüglich des Vorfalls nach. Eine Sprecherin bestätigte, dass die Familie das Restaurant am Sonntag, den 9. Juli gegen 17 Uhr besucht habe.

Es sei jedoch nichts Ungewöhnliches, dass Eltern mit Kindern in den Biertempel kommen, so die Sprecherin weiter. Sie räumte jedoch ein, dass die Familien sich meistens eher in den Außenbereichen aufhielten. Solange Kinder in Begleitung ihrer Eltern sind, dürfen sie jedoch rein rechtlich in das Lokal. (sp)